東方日報C1：Anson Lo出事照唱捱轟　神徒舉證護航

人氣男團MIRROR首個紅館演唱會因發生恐怖事故而煞停，「教主」Anson Lo在驚心動魄一幕卻無辜被轟「冷血」，心痛偶像被圍攻的神徒力證他嚇呆了！爆出意外事故後，鏡仔全體封口，但火爆的Anson Kong誓要跟公司抗衡，再晒「黑圖」宣洩不滿，而方寸大亂的花姐被觀眾插爆，拒絕原諒她！

MIRROR前晚的紅館騷發生嚴重事故，懸掛在舞台半空的巨型屏幕突然墮下擊中兩名舞蹈員李啟言（阿Mo）和張梓峯，出事前Anson Lo及Edan與多名舞蹈員在跳唱勁歌《Elevator》，在屏幕墮下一刻，Anson Lo正背向意外發生位置，雖然現場音樂突然煞停，但他仍繼續把那句歌詞唱完，同時間Edan突然對咪大嗌：「Oh！」結果Anson Lo被網民圍攻，發文指他「冷血」、「扮專業」。

不過有演唱會業內人士解畫，指Anson Lo當時面向觀眾演唱，而歌手在演唱期間需佩戴耳機，以隨時收到工作人員「嗌咪」，推測他當時根本無法即時聽到意外發生的聲音，加上當時舞台突然熄燈，從片段中見到傷者當時被人圍住，他的角度無法看到巨幕墮下，所以當刻他應該不知意外發生，並指：「台上嘅射燈其實會令表演者好多嘢都睇唔到，因此有突發意外，表演者難以第一時間發現。」希望大家不要將事件針對表演者，有粉絲稱目擊意外發生後，Anson Lo 離開舞台時神情呆滯疑似被嚇呆，以要證明Anson Lo 並非無動於衷。

Edan受壓刪圖？

事故發生後，12子一直未有表態或作任何回應，據聞是因為被「禁聲」，事實上出事後，Edan最先忍不住在其社交網限時動態出「黑圖」表達心情，但不知是否受壓，好快就刪除了。而性格比較火爆的副隊長Anson Kong（AK）由開騷前眼見意外頻生，有幾個舞蹈員在綵排時跌落升降台，他已經鬧爆：「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽！」在凌晨2時他在其平台上載「黑圖」，擺明抗旨，AK和Frankie都是舞蹈員出身，今次開騷的醫療團隊也是AK主動向公司反映及提出，才得公司首肯出錢聘請，因為曾有舞蹈員表示多謝AK才有醫療團體照顧埋一班舞者，令他們大為感動。而昨日Stanley亦將社交網頭像轉了黑色，經翻查後發現他已取消關注公司MakerVille，疑以此表示不滿。

花姐遭觀眾怒罵

MIRROR由第一日開騷舞台爆出安全問題已惹人關注，因為舞台危機四伏，令鏡仔演出期間險象環生，好多鏡粉和觀眾睇到心驚膽顫，插爆大會無視安全問題，當第二場成員Frankie差錯腳跌落台後，有萬人聯署上書促大會確保12子安全。前晚意外發生後，鏡仔經理人兼今次個唱導演花姐（黃慧君）隨即上台腰斬演出，她聲音抖震宣布演唱會發生大型意外，語帶哽咽呼籲觀眾即時離場，見她表現得驚青續說：「你哋慢慢離開，我求吓你哋，好多謝你哋對MIRROR嘅支持，但我哋需要處理，希望你哋有秩序地離場……對唔住，今日大家嘅門票我應承大家會處理，我應承大家我哋會安全處理傷患。」但換來在場觀眾怒罵：「日日有事好離譜，不會原諒你。」

據知12子的心情大受影響，身心都需要時間去「療傷」，而出事的舞蹈員阿Mo是Anson Lo的大學同學，加上阿Mo在他與Edan演出一刻出事，可想而知對兩人打擊甚大。Anson Lo的歌迷會在旺角為「教主」特設的限定店由昨日起全面取消開放，而MIRROR與音樂服務平台聯乘的演唱會主題活動亦急煞停，在銅鑼灣的攤位所見已封上圍版，內裏用黑布封着櫃台，亦已不見有粉絲聚集。另外，日前差錯腳的Frankie，其粉絲會宣布取消一連三天的生日應援。

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