開拍已故天后Amy Winehouse傳記片　新星有望主演

英國已故樂壇天后Amy Winehouse將被HBO以及英國廣播公司（BBC）合力開拍傳記電影《Back to Black》，並由《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）女導演Sam Taylor-Johnson執導 。而近日有指25歲英國女新星Marisa Abela成為飾演她的頂頭大熱門人選！

據知該片的監製傾向搵新人飾演Amy，而擁有多國血統的Marisa正是他們的最理想人選。Marisa畢業於英國皇家戲劇藝術學院，曾主演過幾部劇集，而最近她就加盟《Barbie》真人版電影。

而另一部備受注目的明星傳記片《金髮夢露》（Blonde）日前入圍今屆《威尼斯電影節》「主競賽單元」，而在片中飾演「一代性感女神」瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的前「邦女郎」Ana de Armas有份爭影后。而Netflix昨日（28日）就公開影片的新預告片及多張海報、劇照及花絮照，Ana的夢露造型被讚與真實人物超神似。由於片中有不少性內容，所以在北美被列為NC-17級別（即香港三級），成為Netflix首部NC-17原創電影。