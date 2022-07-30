粉絲去應援啦！人氣角色打卡點

放假喎！瞓飽之後當然要諗諗點樣又Chill又充實過好周末啦！繼小記話，在高溫不退的夏天下，當然要逗留室內歎冷氣，邊逛吃逛吃兼與心愛的卡通界各大明星打卡，朝聖一番！

【LuLu豬樂田園之旅】

說到卡通豬界的人氣巨星，不得不提至萌教主罐頭豬LuLu，每次有新搞作，誓必引起一輪追豬潮。向來形象百變的它，以多個全新農場造型登陸東薈城名店倉，打造「夏日綠『豚』園」主題活動，粉絲們可與罐頭豬LuLu一同體驗農夫生活，場內設有8大主題打卡裝置，包括《奇幻蘑菇屋》、《快「趣」蘿蔔田》、《花漾音樂番茄田園》、《番茄放送快車》等，而且還有『豚』購限定快閃店，有全港首賣的罐頭豬 LuLu農場系列精品，以及超過100款LuLu豬系列新品。在8月中旬起一連三個周五至周日更加設綠「豚」園周末戶外市集，匯聚40多個特色攤位，並築起音樂帳篷，不定時有現場音樂表演及工作坊，好Chill呀！

打卡、購物之外，大家仲可以玩一玩「『豚』員農莊電子手記」 解鎖農場任務，贏取限定LuLu豬種植罐罐。最後，粉絲們還可在Whatsticker搜尋「Citygate Outlets X LuLu the Piggy」，免費下載獨家WhatsApp動態貼圖，真係驚喜連連！活動舉辦至2022年8月31日。

【KUMAMON 熊遊小鎮】

外遊願望仍未能完全實現，不如去元朗探探從日本九州熊本縣遠道而來的KUMAMON；即日至8月28日，YOHO MALL舉辦《YOHO MALL X KUMAMON 熊遊小鎮》，設有兩大超巨型主題桌遊棋盤，包括型格的「KUMAMON玩樂不夜町」及充滿田園風光的「熊花園」，KUMAMON以不同造型驚喜現身。

場內還設有熊本縣特產店，提供一系列九州熊本縣直送的時令鮮果以及限量精品，另外8月還有「Kumatown文創市集」，可以入手期間限定KUMAMON文創周邊及原創手作精品，KUMAMON迷和手作控都超滿足。

【AVO FRIENDS 天氣奇幻遊樂園】

色彩鮮艷的水果和蔬菜，除了充滿營養及水分外，還可以好可愛！由韓國設計師HYO創作的韓國最新大熱卡通人物AVO FRIENDS，首度來港以可愛激發正能量。即日至8月31日，荃灣廣場 x AVO FRIENDS【玩轉夏日好心「晴」】，場內有不同的天氣場景，為大家帶來多達15個破格打卡位，讓大家一試各種天氣下的打卡體驗，無論甚麼天氣，都可以找到生活中的小確幸，正能量爆錶！