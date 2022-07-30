韋史密夫拍片再向基斯洛克道歉爆對方未準備傾

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）今年初憑電影《王者世家》（King Richard）勇奪《奧斯卡金像獎》最佳男主角，不過獲獎前他卻因不滿頒獎嘉賓兼死黨影星基斯洛克（Chris Rock）在台上開妻子珍達娉琦（Jada Pinkett）玩笑而上台怒摑他，結果他一時衝動被千夫所指，形象與事業直插谷底。雖然他多次發聲明道歉但仍無補於事，除了辭去舉辦奧斯卡的「美國影藝學院」成員身分之外，亦被該學院下禁令禁止他出席奧斯卡10年。事後他亦到印度靈修、閉關反省4個月。昨日（29日）他於社交網站公開一條片段，他在片段中再度向當事人基斯洛克以及其家人致歉。

片段中，身穿Cap帽便服的韋在解問一些問題，他首先被問到為何於奧斯卡領獎時沒有向基斯洛克道歉？他回答說：「我當時腦中思緒一片混亂。」而他亦提到在閉關反省期間，看到基斯的家人受訪。他說：「我當時真的沒有考慮到會有多少人因為那個時刻而受傷。」他在片段中鄭重向基斯的家人道歉。而他亦透露曾嘗試聯絡基斯，但對方表示「還沒準備好傾這件事」，他籍今次訪問再向基斯道歉：「基斯，我想對你鄭重道歉，我的行為是不能接受的，等你願意談這件事時，我會在這裡。我的行為是不被接受的。」

韋史密夫在訪問中亦主動提及妻子聽到基斯的笑話時翻白眼後，是否要他做任何事？他隨即否認：「沒有！這是我自己做出的決定，根據過往自身的經驗、與基斯的經驗，珍達與這決定一點關係都沒有。」除了基斯之外，韋亦對奧斯卡其他提名人士表示歉意，「這是一個社群，我會獲獎是因為你們投票給我，當晚搶走你們的風頭並讓屬於你們的時刻蒙塵，真的讓我很痛苦。」