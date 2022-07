藝人孫耀威同老婆陳美詩向來恩愛,係圈中數一數二嘅模範夫妻,昨日(29日)係佢哋結婚5周年紀念日,陳美詩就喺社交網大晒2人當年婚照,又以英文留言大講愛的宣言:「Life is never easy, but let's walk together hand in hand in love.」指雖然生活難捱,但慶幸有老公陪伴,手挽手一齊行落去,字裏行間非常甜蜜。唔少網友都大讚溫馨浪漫,又紛紛留言送上祝福,祝願佢哋一直幸福,共度更多個結婚周年。