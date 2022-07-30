歎住冷氣食個Brunch　好酒好菜啱抖暑

在這個明媚的夏天，除和陽光玩遊戲，大部分人都愛窩在冷氣地方抖暑。於周末瞓醒，施施然去歎個早午餐，邊嘗冰涼美酒配美食，再欣賞窗外的藍天白雲，也是絕佳的抖暑節目。

最佳衣着有着數

因應特別節日或到高級餐廳用餐時，大家會穿得漂亮一點，但其實食Brunch，着得靚都有好處。香港維港凱悅尚萃酒店的Cruise空中餐廳及酒吧，於7月30日開始，逢星期六推出Cruise Brunch，菜式包括有無限供應的黃鰭吞拿魚迷你多士、北海道帶子刺身配柚子汁、油甘魚刺身配青檸汁、焦糖脆豬手及燒粟米虎蝦沙律等前菜，主菜有M5和牛西冷生菜包、沙嗲烤肉串、辣椒炒加拿大龍蝦及藍花蟹或蛋炒飯及自家製烤餅選擇，最後以椰子雪糕為客人去膩降溫，在品嘗佳餚的同時，可配2.5小時無限暢飲香檳及雞尾酒。現時除有DJ表演和各項飲酒遊戲，還特別設有最佳服裝獎，2位得獎的客人可獲餐廳送出的獎品，感覺更驚喜。

嬉皮士配印度風

印度的街頭小食多姿多采，再加上不同種類的烤肉和料理，相當滋味。中環新派印度餐廳Chaiwala於每個月的第三個星期六，推出嬉皮士主題的Flower Power Brunch，各款印度小食如小脆餅、薯仔烤餅、孟買炸雞等作開胃前菜，之後是豐富的Tandoori炭烤美食，如香料烤雞、三文魚和烤椰菜花。主菜有喀拉拉魚咖喱、印度牛油雞、肉丸，另有素食黃豆咖喱、素肉丸咖喱等,,配以印度香飯、烤餅或薄餅，一滴咖喱汁都不會浪費。之後還有甘筍蛋糕、印度小丸子等作甜品，在品嘗美食同時，有2小時無限暢飲指定美酒，加上迷幻意樂和舞蹈表現，客人可短暫代入嬉皮士的世界，盡情享樂。