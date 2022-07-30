愛坐私人飛機出入！Taylor Swift被批評最唔環保

在全球暖化下，極端天氣事件日益頻發，各地氣溫屢創新高，其中歐美近期就受到熱浪侵襲熱爆錶。而碳排放就是造成全球暖化的元兇。最近有研究統計每位歐美名人搭私人飛機的次數，指出有10位紅星最愛坐私人飛機。其中以美國天后Taylor Swift坐私人飛機次數最多。成為「碳排放」的真正元兇！

據統計指Taylor單是今年至今已搭過170次私人飛機，碳排放量達8,293.54公噸。消息傳出後，Taylor即透過發言人澄清指她的私人飛機並非她專用，她會借給其他人使用，認為報道失實。

除了Taylor Swift之外，一眾名人紅星均「榜上有名」。其中排第2位的美國拳王梅韋特（Floyd Mayweather）今年更試過坐10分鐘航程的私人飛機。此外，美國真人騷女星Kim Kardashian、饒舌男歌手Travis Scott、樂壇大亨Jay-Z、名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）、荷里活男星麥克華堡（Mark Wahlberg）以及大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）等都打入10大位置！