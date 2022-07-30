【月餅禮盒特集──品牌篇】搜羅全港創意型格玩味禮盒

金秋盈月，還有個多月就是中秋佳節，大家諗好選購甚麼應節餅食送贈親朋好友未呢？除了酒店級的月餅禮盒外，坊間各大品牌及店家都會趁佳節推出精緻設計包裝及細緻味美的月餅禮盒，不少更是玩味十足又兼具創意，送禮自用皆一流！

扑扑玩味應節Bomb

可錯想過西式創意藝術糕餅店都出月餅？人氣品牌Bombshell今年聯乘米芝蓮推介食府國金軒、就推出限量版花好月圓中秋節禮盒（需預訂），內有6吋裝花好月圓（Lotus Luna Bomb）藝術甜點及國金軒8件裝迷奶黃月餅。全人手打造的Lotus Luna Bomb，以皎潔明月造型為設計概念，配上趣致可愛的玉免與祥，而外層是牛奶朱古力，內藏棉花糖、花花糖果、小兔朱古力、朱古力豆、軟心啫喱糖、迷你朱古力美點等。盒內更藏有迷奶黃月餅、魔法椎子與品牌專屬甜蜜小禮包。即日至8月12日可享早鳥優惠，並可於8月26日至9月10日期間換取。

夢幻月兔燈籠

源自美國的Lady M每年的月餅禮盒都別出心裁，今年亦唔例外，由品牌美國總公司設計出全新的「Glowing Lights 月兔燈籠中秋月餅禮盒」，立體燈籠上的柔和燈光映襯出禮盒上精緻細膩圖案，而一旁的可愛月兔在樹下賞月，歡愉閃動的光芒帶來溫馨的節慶氣氛。而燈籠可穩固放置，輕輕轉動金色手柄，盒子便會轉動，生氣勃勃。打開燈籠頂部的金色月兔蓋子即見內藏3款口味共6件蛋糕，口味包括焦糖咖啡奶黃月餅、伯爵茶奶黃月餅及紫薯奶黃月餅。每個禮盒更附有同系列設計與色調的特製紙袋及心意卡，可親手寫上祝福。

手工花漾獨特滋味

人氣火鍋店「香江花月」今年以本地生產及全人手新鮮製作為旨，首推全新以花為題的全新限量「月季花三色月餅」及「月季花手工月餅禮盒」。月餅有3種口味，分別是紫色的香甜栗子、橙色的清新青蘋果及粉紅色的經典鹹蛋黃，全部均以花花形態登場，典雅吸睛。月季花三色月餅有齊3種口味，只限量推出1,200盒；而月季花手工月餅禮盒則有清新青蘋果及經典鹹蛋黃各兩個，並有玫瑰花及荔枝紅茶包、限量版餐碟及匙羹，猶如一個中式High Tea Set，只限量推出500盒；即日起至9月1日更享預訂優惠價（於9月3日至8日領取）；想來個有品味的中式應節High Tea要趁手！

立體咖啡店有驚喜

時尚型格咖啡店Ralph's Coffee每年都會帶來立體月餅禮盒，今年亦有驚喜作，由香港獨家設計，模仿自家品牌經典咖啡店設計而成，抽起禮盒蓋，盒身打開便見到品牌綠白主調顏色的咖啡店，咖啡吧、帳篷、餐牌等造工仔細，而標誌燈牌更可亮燈，仲有品牌的小熊咖啡師身穿條紋襯衫、針織領帶及經典綠色鴨舌帽，襯以傳統剪裁的牛仔褲及印有品牌標誌的圍裙，呆萌造型人見人愛。小熊同時是磁石貼，可拆下留起作裝飾之用。禮盒兩旁是小抽屜，內藏流心奶黃及流心咖啡口味各3件共6件月餅，全部本地製造，流心奶黃質感軟滑，而咖啡味則用上自家研磨的咖啡豆製作，香甜甘醇。即日至8月11日或之前可享早鳥優惠價，並可於8月22日起換領。

星河閃亮燈籠

啡迷對連鎖咖啡店星巴克絕不陌生，而品牌每年均會推出月餅禮盒以應節，今年就帶來幻彩華麗的「月餅亮光禮盒」，品牌根據顧客最愛的咖啡茶飲而炮製出流心焦糖咖啡月餅、伯爵茶麻糬月餅及燕麥奶奶黃月餅3款糅合中西的月餅口味。當中的燕麥奶奶黃月餅更是全新口味，結合中式奶黃餡料及濃郁燕麥奶，帶來獨特燕麥香氣，與咖啡搭配，別有風味。禮盒印有星河皎月圖案，而品牌經典的美人魚更化身成中國古代民間傳說中的嫦娥，帶同飲品與玉兔一同賞月，超浪漫！只要點亮月餅禮盒，更可以為節日添加夢幻光彩呢！由即日起至8月8日期間推出優先預購優惠；指定信用卡持有人更可由即日至9月10日期間選購月餅更享83折優惠。

糅合傳統與新味

百年老字號恆香餅家今年搞作多多，推出一系列傳統與創新兼備的月餅及禮盒，全新口味有麻糬酥皮月餅，當中有栗子麻糬酥皮月餅及奶黃麻糬酥皮月餅兩款口味。品牌今年再度與日本大熱的輕鬆小熊合作，帶來多款可愛爆燈的「恆香 × 輕鬆小熊™」應節美食，包括奶黃麻糬酥皮月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅，以及限量版曲奇禮盒。包裝以庸懶可愛的輕鬆小熊及朋友與月亮及星空作配搭，再選用多種夢幻迷人的顏色襯托，令人愛不釋手。此外，品牌亦有多款經典口味禮盒，包括四喜滿堂禮盒、經典雙喜禮盒等；前者有雙黃白蓮蓉、雙黃蓮蓉、雙黃紅豆沙、伍仁月餅4款傳統月餅口味；而後者則有雙黃白蓮蓉月餅、伍仁月餅各兩個。各款月餅及禮盒均分階段設早鳥優惠，想歎老字號傳統或新派萌趣滋味就不要錯過了。