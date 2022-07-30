MIRROR騷恐怖意外︱張敬軒Ian請專家為舞蹈員提供心理輔導

MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，導致兩名舞蹈員受傷送院，其中李啟言（阿Mo）仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部，情況危殆。事件對台前幕後，在場觀眾，以及得知消息的人都會帶來重大打擊。事後歌手張敬軒先後在社交網發文為傷者祈禱和集氣，提醒大家要照顧好自己的情緒，並提供應對急性壓力反應的方法，他留言：「先為傷者祈禱，要集氣。若有家人或朋友今晚目睹事件經過，請盡能力照顧好他們的情緒或提供適當情緒輔導及陪伴。」有消息指，張敬軒和MIRROR成員陳卓賢（Ian），將會聘請專家顧問團隊，為今次演出的舞蹈員提供心理輔導及支援，地方更由軒公提供，希望可以幫助他們走出傷痛。

東網聯絡上軒仔，他表示：「呢次嘅事係關乎成個表演行業內嘅事，今次參與演出嘅舞蹈員入面，有好多舞蹈員都係各位Mirror成員同我嘅兄弟姊妹，我哋喺好多個演出入邊都合作無間，所以互相關心係應該無分彼此。件事係大家一齊做，花姐、金生一路都好關心大家，而Ian同其他Mirror成員喺處理自己情緒嘅同時都會將傷者同埋其他舞者嘅情況擺喺首位，我哋大家希望可以盡快安撫同平復到各位Dancers嘅情緒，希望廣大嘅樂迷都一樣，照顧好自己嘅情緒之餘，多為傷者同舞蹈員打氣，俾多啲支持佢哋。」