白色強人II︱郭晉安胡定欣為幫蘇韻姿做手術展開角力

由馬國明、陳豪、郭晉安（安仔）、唐詩詠、胡定欣等，主演的無綫新劇《白色強人II》，雖然播出僅一周，但已成為網民熱話，近日劇情講到安仔與定欣，為蘇韻姿飾演的小提琴家進行切除神經膠質瘤手術展開角力，蘇韻姿更邊接受開腦手術、邊拉小提琴，令人印象深刻。而自小已有小提琴根基的蘇韻姿，於15歲時已考獲七級小提琴資格，今次為了角色特別找來老師惡補，還專誠買琴回家反覆練習。

首度拍攝手術場口的她，由於場景及設施相當逼真，很快投入角色，並感激胡定欣窩心鼓勵：「佢好專業，會畀好多眼神同信心我，令我更易入戲。佢見到我緊張，又會安慰同鼓勵我。」更指除了花4小時及5位工作人員打造頭套，連黐上身的儀器也要花上40分鐘，她說：「我完全唔敢郁，廁所又唔敢去，驚影響進度，都忍咗成8個鐘尿。」

劇中飾演龐貝氏症患者母親的沈可欣，出場時間雖然不多，但由於其故事及自殺結局相當震撼悽涼，網民也留言大讚她演技，可欣受訪時透露該場墮樓戲雖然只有幾秒鐘，但當日卻由黃昏拍至凌晨，劇組亦花了大量時間反覆試位以策安全：「佢哋好照顧我，扶實我爬上車頂，不斷問我可唔可以，拍完都會扶我落番嚟。」更指難忘黐到成頭及滿面玻璃碎：「因為血漿係用蜜糖整，所以黐咗唔少『玻璃』。」