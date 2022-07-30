【Zac玩Zac食】同吉祥物結伴上天下海

澳洲有個黃金海岸，疫情下去唔到，惟有去香港嗰個頂住癮先，而且佢哋最近同新加坡旅遊局合作，推出「重新想像新加坡夏日奇趣之旅」住宿計劃，由新加坡旅遊局吉祥物小魚尾獅Merli帶領大家走訪多個新加坡人氣旅遊熱點！

酒店大堂內打造多個新加坡人氣打卡景點，如新加坡摩天觀景輪、濱海灣花園等，讓你邊打卡邊感受獅城熱帶風情！可愛活潑的小魚尾獅Merli房間布置，不論是床單被套、房間掛畫、玻璃窗貼及窗簾，都以新加坡景點和特色美食為主題，凡入住這個奇趣之旅更可獲獨家Merli精美紀念禮品！

入住這個住宿計劃的小住客除了可以參與Merli曲奇工作坊外，更可參加有趣互動的「重新想像新加坡」尋寶遊戲，於酒店內搜尋8隻不同造型的小魚尾獅Merli，完成回答每道小魚尾獅Merli的問題，更可於酒店大堂Lobby Shop換領由新加坡旅遊局送出的紀念品一份。

每年的8月9日是新加坡國慶日，更是一年一度新加坡美食節，酒店沙嗲軒於8月的周末及公眾假期，推出Merli新加坡滋味下午茶，匯集9款新加坡著名的鹹甜小食，更於每晩推出「新加坡57周年國慶日美食慶典」二人晚宴，享用薈萃多款招牌菜式，一次盡嘗新加坡風味。

Profile：Zacky Sun

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-www.Inztyle.hk創辦人

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