Tyson Yoshi開騷對團隊有信心　預告有足夠時間踩台準備

獨立歌手Tyson Yoshi今日（30日）現身灣仔會展打機活動，與打機達人林慧韡（達哥）直播對戰，將於8月5至8日在九展舉行4場演唱會。他笑言近日全力休息，今日有機打才出關，打機期間肉緊得爆粗，又講笑寸達哥身高「咁高換燈膽咩！」，之不過今日他打機不到1分鐘便陣亡。

他稱演唱會已準備得7788，早前MIRROR 演唱會發生屏幕墜下的嚴重事故，他認為這宗是悲劇，亦令他諗定「Plan B」。他說：「尋日推晒所有嘢同團隊傾，機關照做，做咗最多放喺度唔用，而Plan B係完全無用機關，因為驚唔批，所以諗定第二啲表演方式。」不過他稱相對主流演唱會，他本身演唱會設計的機關其實好少，至於升降台幾高就不予透露，而屏幕都會鑲在牆上，而且不會轉動。問到政府有關方面有否就安全問題聯絡他時，他表示暫時未有。

自MIRROR 演唱會發生嚴重事故後，對於即將開騷的他，心理上構成幾大影響，他說：「本身心情ready上戰場，但呢件事後我好低落，個人無乜動力（你認唔認識兩位Dancer?)唔識，呢件事唔應該發生，（你演唱會工程用邊間？）以我所知，全港做機械工程都係用一間，演唱會吊嘢吊咗成40年，呢個係極端個案，人為絕對可以避免。」他今晚便會開始綵排，3號便到會場踩台，相信有足夠時間準備便無問題，認為香港演唱會好成熟。問到家人有冇提你要小心點？他說：「有，好多朋友都叫我小心啲，我團隊早半年前籌備個騷，係有信心，唔會擔心，就好似你出門揸車都唔會諗住撞車一樣。」

另外，為打擊黃牛黨其演唱會以實名制方式賣票並已全部售罄，至於網上直播票，就與MIRROR起用同一網上平台（MakeAlive），原定今日售賣網上直播票的安排突然延期，他稱昨日收到通知要延期，他稱：「理解佢公司暫時未能作出相應措施應對，暫時收到延期，但不會不開賣。」