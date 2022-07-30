汪明荃望MIRROR受傷舞蹈員阿Mo大步檻過：主辦機構一定要負責！

汪明荃今晚（30日）出席八和粵劇學院課程匯報演出，她表示粵劇界因疫情大受影響，望能早日復甦。她講到：「劇場入座率都唔係好好，因為有啲長者冇打針入唔到去睇，當然都希望能早日通關。」另外，講到MIRROR演唱會日前發生意外，舞蹈員被巨型屏幕擊中，有欣賞演唱會首場的她祝願傷者阿Mo大步檻過：「咁年輕嘅人，又咁靚仔，佢跳舞跳得幾好，我第一場留意到，希望佢冇事。我睇完佢出事條片，喺駕車一直係咁震。」她直言觀看時已感到驚險：「覺得唔係好隱陣咁，尤其嗰條橋，仲有幾個動作，Anson Lo向後倒都好危險，我哋做大戲都有嗰啲動作，下面都要鋪好多榻榻米，但佢哋好似冇。」

問到是否覺得紅館需要作出改善？她直言：「咁當紅嘅團唔需要整咁多機關，佢哋大場都未上過，冇經驗，做四面台唔簡單，藝人係要顧好多嘢，方向、走位、舞蹈，尤其佢哋跳快舞，人本身多，舞蹈員都多，我覺得佢哋都唔夠位跳，好迫，跳跳吓會好易跌落台，加上機關太多，排練時間少，你一下子上台要跳舞唱歌，唔熟個台好易行錯撞到，佢哋係未Ready，我嗰日（第一場）睇得開心，佢哋好年輕同有才華，幾好。（令你上台有陰影？當年林子祥喺你個騷跌落窿。）嗰次佢聽唔到，我喺下面Standby，觀眾好興奮，佢一直向後退，所以跌咗落去，戴咗耳機係聽唔到，只聽到音樂。（你將來上紅館開騷會唔會擔心？）唔會，要檢查，每個部門要做好自己準備，要排多少少，佢哋12人走位多好多，我哋一個人唱十幾分鐘先轉位，佢哋出出入入好多，冇經驗嘅人做四面台係唔容易，要用多啲功夫顧唔到咁多，啲機關唔應該咁樣。（作為前輩點鼓勵佢哋？）最緊要小心，唔只係藝人，最重要主辦機構一定要負責，搞到咁大件事，未試過，咁年輕冇必要。」

問到有否聯絡Edan（呂爵安）？她坦言跟對方不大熟悉，反而丈夫羅家英有慰問對方，她則有問候ViuTV高層金廣誠，但對方可能忙於善後，未有回覆她。講到粵劇安全問題，她說：「度度都要安全，搭超過三呎布景都買保險，好嚴。而且我哋冇咁多機關，上次家英哥演《英雄叛國》喺三呎台跳落嚟，第一場之後覺得太危險，佢要打個觔斗落，所以就取消咗，太危險唔應該做。」