何遠東一出世奶量驚人　體重高峰達280磅

38歲的何遠東(肥東)入行14年來，從沒放棄過影響他一生的舞台劇，除了一直兼職教小朋友話劇外，近日還聯同4位演藝同門，包括鄧智堅、朱柏謙、黃頌明及吳嘉儀，炮製以舞台劇融入真實人物個案的綜藝節目《就算得你一個觀眾》。

他接受電台訪問時，談及花名「肥東」及高峰達280磅體重時，坦言自小跟一個「瘦」字扯不上關係：「其實我一出世得6磅幾，不算重，但媽咪話我剛出生飲奶已經好驚人，每餐都飲2支奶喎，1天4餐！加上爸爸廚藝了得，我很愛吃！我從來無着過童裝，細個已着大人衫！媽咪家族都大隻，我相信肥基因都是她那邊來。」亦因身材問題，讀書時面對同學欺凌：「小時候一定會不開心，那些人叫我『死肥仔』，我就會嘻嘻哈哈帶過，我表面樂觀底，在學校要學識生存，只能笑吓就算。」

肥東指身形都沒為他的事業及感情生活帶來過阻礙，他坦言拍過2次拖，對上一段感情更長達10年：「最終分開是彼此想法不一樣，分開時亦不太愉快，讓我反思自己是否懂得怎去愛一個人。」單身了數年，他醒覺不該將感情放於首位：「想孝順父母多些，之前搬了出來，太着重感情而忽略父母。以前再加上工作忙，首先沒時間陪父母，其次對他們的態度很差，譬如電話來，我一忟就說：『得喇！拜拜！』立即收線。之前分手，父母反而安慰我說：『不要緊，再找過啦。』那刻我醒覺對唔住他們太多！好想補償，父母想去哪兒旅行，想吃甚麼就帶他們吃。」