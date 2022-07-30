楊洛婷慶幸做司儀遇上老公　 預計聖誕節一家去加拿大探親

藝人楊洛婷以大使身份出席「第七屆全港司儀大賽」頒獎禮，她對今次應邀感到榮幸，認為活動很有意義：「因為做司儀經常會被忽略，但又往往係第一個出場嘅人物。我本來諗住暑假返加拿大探父母，但最後都係唔去住，因為要出席呢個活動。」她透露從事司儀工作達16年，第一個工作便令她遇上現任老公Tim（Dear Jane主音黃天翱）：「我當日好緊張，不斷講錯嘢，休息途中佢同我講嘢，問我係咪好緊張，叫我同佢飲兩杯，又一齊跳舞放鬆吓，仲等埋我收工，本來話車我返屋企，我當時年紀仲細有啲驚，叫佢車我去地鐵站，最後大家交換聯絡，我哋傾咗半年偈，佢先發功約我出嚟食飯。」

楊洛婷表示老公將於8月開騷，預計聖誕節跟老公帶同一對仔女到加拿大探親。另外，提到之前她投訴老公陪囡囡瞓，她稱問題已解決：「依家佢只會星期五同囡囡瞓。（你呷個女醋？）前排細仔好曳，夜晚瞓覺每個鐘醒一次，我就要湊仔，但佢就同個女咁開心，我係唔抵得佢咁開心，不過老公其實好錫我，依家每星期都訂枱同我食飯氹我開心。」她指女兒最近腳眼骨裂，原本安排了很多暑期活動也要取消，變成中、英、數、畫畫及彈琴，又指女兒因未能周圍走動，肥了不少。