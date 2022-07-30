王菀之舞台瘀事多多　盲摸摸要人抱走

歌手王菀之近年轉戰舞台劇，自爆最難忘一次舞台演出經驗是擘大眼瞓着覺，全靠對手識執生才「過骨」，又試過因「夜盲」而被工作人員抱走。雖然瘀事多多，但舞台劇令她有很大的滿足感，更被發掘其鮮為人知的翻譯潛能。

王菀之（Ivana）將夥拍舞台劇演員陳淑儀、吳鳳鳴及陳康於8月25日起公演共14場舞台劇《First Date》。日前眾演員接受訪問時，身兼演員、投資者的Ivana更充當翻譯員，令其他演員對其「翻譯王」的天分大感佩服，她說：「用咗6日時間翻譯英文劇本，每日10頁咁翻譯，都有成3萬幾個中文字，但我一啲都唔覺得辛苦，仲好Relax、好多幻想，開心到瘦咗8磅。」問其藝術家老公可有投訴要一個人睡？她笑說老公習慣夜間畫畫及睇波，2人結婚7年，亦已有共識不生BB，所以夫妻感情不受影響。

數學差半斤八両

Ivana出道17年，不過舞台劇資歷與同劇演員相比則是最淺，她自爆曾鬧出不少笑話：「試過喺個台度擘大眼瞓着咗，嗰刻係離魂，同我做對手嘅邵美君知我唔對路，就爆肚借機搖醒我；又試過個台要熄燈轉景，因為太黑我唔知點返後台，工作人員叫我唔好郁，將我抱走咗。」在旁的資深演員陳淑儀謂當舞台熄燈，可以黑到伸手不見五指，他曾目擊有演員走錯方向，結果跌入觀眾席，幸好文化中心舞台不算高才無礙。談及劇本圍繞一眾數學家，自感數口不精的Ivana，發現同劇演員也是半斤八両，她說：「原來大家數學都唔勁，好似4乘5、9乘7、2加5都要諗，我哋玩IQ題，好似問數字中邊個最勤力邊個最懶，大家都唔識，答案就係『1不做2不休』。」陳康更認數字是最差的一個。

場地:香港海洋公園萬豪酒店