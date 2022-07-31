【是日通勝】

農曆七月初三

壬寅年 丁未月 乙酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：掃舍、開市、動土

忌：栽種、針灸、作灶

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：18、27、32、39

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：愛情運上升，單身者有望迎來一段美好緣分。

金牛座：害人之心不可有，待人接物應做到問心無愧。

雙子座：愛情運不錯，有暗戀對象者可考慮趁機表白。

巨蟹座：時刻懷着一顆善心，樂於助人可收獲好人緣。

獅子座：運勢好壞參半，面上掛着笑容對你有益無害。

處女座：人生總會遇到不如意的事，保持冷靜最重要。

天秤座：財運稍遜，做人不能太計較，要多為人設想。

天蠍座：獲幸運之神眷顧，生活稱心如意，沒有煩惱。

人馬座：尋戀愛對象不可太隨便，只着重外表易出事。

山羊座：謹記貪心易受騙，不要盡信促銷人員的說話。

水瓶座：沒必要跟其他人作比較，凡事向好的方面想。

雙魚座：保持低調，告別不切實際的幻想，心情更好！

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）兔 是非多

鼠：中午過後運勢下降，謀事需要加倍小心。

牛：桃花旺，能跟伴侶融洽相處，甜在心頭。

虎：人緣運強，大膽表達心中所想易獲支持。

兔：是日沖煞，忌故步自封，要聽別人意見。

龍：春風滿面，有異性向你示好，脫單有望。

蛇：獲財神關照，賺錢機會多，要好好把握。

馬：充滿自信，行動力強，事業上有新機遇。

羊：與人溝通宜平心靜氣，太霸道會惹麻煩。

猴：心平氣和，思慮周密，沒有問題難倒你。

雞：與人相處易發生誤會，退一步海闊天空。

狗：運勢普通，抽空進修，對未來發展有利。

豬：趁運氣好，快處理該做的事，不宜再拖。

【暢所欲言】（玄學名師黃楚淇）

起名改名好時機

好的名字關係到一個人的事業、健康、家庭、人際關係和婚姻等等，還會影響子孫後代甚至整個家族的興衰。那麼在甚麼時候起名或改名最好呢？

‧剛出生的嬰兒

人的姓名不僅傳承了人的情、意、志，蘊含了人的精、氣、神，還在一定程度上影響一個人的運勢。新生嬰兒猶如一張白紙，賦予一個與新生嬰兒八字相符的吉祥名字來輔助其命格，助其茁壯成長，無疑是可以帶來好運，厚福厚祿一生伴隨。

‧小人多運氣背

改名轉運是真的嗎？相信很多朋友都想過這個問題，眾多港台演藝明星、政商界成功人士以及其他大人物等，他們改名最大的原因是為了轉運，改變自己的尷尬處境。因此在運氣不濟、小人多的時候根據自身八字改名，會起到改運的積極影響。

‧自身命理無幫扶的名字

當原名字對自身命理無幫助或起不到助運生福的效果時，就要考慮改名了。因為一個好的名字可以直接影響人的一生命運，起一個生旺自己命局的名字，才能催旺個人富貴氣息，增添財富。

‧太多重名

名字太常見，出外或者辦事容易遇到和自己同名的人時，會給生活帶來諸多不便。因此一個與眾不同且帶有吉祥寓意的名字是非常重要。所以，太多重名字的人很有必要改名。