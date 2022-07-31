羅子溢黎諾懿中年玩突破　崖邊吊吊揈嚇到腳仔軟

羅子溢與黎諾懿為拍劇齊齊作出高難度挑戰！畏高的2人既要在懸崖邊攀石、玩飛索，又要踩板，嚇到腳仔軟，完成拍攝後名副其實變「生死之交」！

羅子溢與黎諾懿在無綫新劇《婚後事》中感情七國咁亂，子溢與陳自瑤（YoYo）本是一對，卻與王敏奕精神出軌搞到離婚，同時又與陳庭欣產生感情。而諾懿先與賴慰玲拍拖，其後跟失婚YoYo墮愛河，並周旋於不同異性，相當考演技。子溢與諾懿本算「半個情敵」，卻因中年危機及各種生活問題，情緒低落而相約「玩命」，透過極限活動激活自己。日前2人冒36、37度高溫，到郊區懸崖邊拍攝攀石及玩飛索場面，台前幕後由中午乾煎到黃昏才收工，齊齊變「燒豬」！不說不知，原來兩位男主角都有畏高，事前全副武裝在海邊Chok爆打卡，看似型仔，實質心肝卜卜跳，擔心埋位後「半天吊」。

2粒鐘特訓踩板

回想拍攝情況，子溢笑說：「好彩做足安全措施，同埋有教練𥄫實。呢類戶外活動睇落容易，但玩落就難，起初真係幾驚，惟有頂硬上，玩咗一次之後，第2、3次冇咁緊張喇！隔咗幾日再拍我哋去踩板，事前上咗兩個鐘堂，還可以，起碼行到囉！哈哈！」諾懿亦說：「為咗拍戲可以去到幾盡？就係做呢啲平日唔想做嘅嘢，當日攀石要求我攀到好高，算係技能解鎖！」《婚》劇一度因有工作人員確診而受影響，幸而日前已順利煞科，子溢說：「因為開工，已經好幾個月冇認真陪過兩個小朋友，一煞科我就歸位，重啟湊仔公生涯。雖然冇得點休息，但能夠親手照顧佢哋，都係件開心事。」