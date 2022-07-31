東方日報C1：馬德鐘捲土重來　執四攤頂上拍劇

「無綫小生」買少見少，亦有很多要「搵錢」、謀新出路而向不同範疇發展，原本8月無綫將開拍懸疑新劇，女主角一早敲定黃智雯擔演，不過男主角方面，先後考慮陳展鵬、袁偉豪及馬國明，但三位視帝均有其他工作而未能參演，最後由之前成「砲灰」的另一視帝馬德鐘「執四攤」頂上。而馬國明被指疑似忙搞結婚，他笑指大家想像力太豐富。

無綫劇集近半年收視一般，日前更改為「重點聚焦」發放收視成績，很多收視點都不作公布，而之前由馬德鐘、湯洛雯擔演的《雙生陌生人》，因無綫為迎戰ViuTV播出的劇集《冥冥之中》而將《雙》劇由原來25集濃縮為20集「提早」大結局，全劇「足本版」則安排之後於myTV SUPER播放。當時有網民批評對此感可惜，認為浪費了一班演員的心血。最慘是劇中一人分飾兩角的馬德鐘，角色難度甚高，而他亦演得相當到位，當時問到對此安排可會失望時，他亦只以「人如飲水冷暖自知」回應，指人生必有高低時。

陳展鵬北上 袁偉豪忙出碟

不過，此事並沒有「打沉」馬德鐘，下月他將再出擊，跟黃智雯、張曦雯開拍新劇《再見．枕邊人》（暫名），原本此角色先後曾有意找陳展鵬、袁偉豪及馬國明擔演，但展鵬正跟吳若希等於內地拍攝新劇《香港人在北京》，而袁偉豪亦簽了唱片公司將要出碟，忙於製作事宜，至於早前一直劇接劇、被無綫「榨乾榨盡」的馬國明因有其他工作，亦未能成事。

馬德鐘接受訪問時態度相當正面，更指向來以平常心面對事情，被問到會否被之前《雙》劇提早「收檔」而有陰影及壓力時，他說：「其實我幾鍾意《雙生》嘅題材，亦係我演藝工作中一個新嘗試同突破，因為一直以來我嘅角色都係偏向硬朗同制服型，雖然《雙生》收視不如理想，但喺依家大環境下，大部分劇集收視都差唔多。之前我都回應過，一直以『平常心是道』去面對，但好感恩口碑不俗，播放期間好多朋友、觀眾都好鍾意，同我哋加油。」他又指今次劇本非常懸疑精彩，追看性甚高，有很多伏線，主要刻畫人性的弱點！他說：「自己非常期待，而同黃智雯第一次合作都差唔多係14、15年前嘅《東山飄雨西關晴》，雖然對手戲唔多，但當時已覺得佢非常突出，之後喺《飛虎》再合作，但群戲居多，今次有幸好多對手戲，相信一定會有火花。」

至於馬國明拍不到《再》劇，加上女友湯洛雯上月出席婚嫁活動時指疫情減退，可好好考慮婚事，令人不禁直覺2人「好事近」。不過求證於馬國明時，他即笑說：「梗係唔係！大家太好想像力喇！其實我都冇聽過（新劇）個古仔，公司亦冇正式話係叫我做。我都好想同智雯再合作，希望下次有機會啦！」

黃智雯尋找失落記憶

而女主角黃智雯受訪時表示很久沒有跟馬德鐘合作，今次搭檔相當有新鮮感，她說：「十幾年前嘅《東》劇係我入行第一套劇，佢真係一個好前輩，而今次故事由師徒關係講到我哋結為夫婦，感覺同以往好唔同，劇中好多人我都未合作過，所以好期待。」她今次再演失憶角色，劇中因失去7年記憶，一路找回以往經歷，說到經常要演出這種情緒沉重的角色，她說：「呢套唔算heavy啦！反而會有啲輕鬆情節，亦有機會展開新戀情。」

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