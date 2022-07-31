陳貝兒自少與巨星為伴　最愛無綫兩大阿姐

藝人陳貝兒接受港台節目《舊日的足跡》訪問，主持紀錄片《無窮之路》而人氣急升，並獲頒「感動中國2021年度人物」和「最佳女主持」獎項。她入行接近20年，原來自小已與紅星為伴，因為父親是著名音樂會監製陳永鎬，所以她經常在紅館「放暑假」。

當年譚詠麟、梅艷芳在紅館開演唱會期間，就在後台做暑期作業，她說：「我覺得天王巨星好親切，佢哋喺台上發光發亮，台下就好似大哥哥、大姐姐，記得梅姐最鍾意帶我入佢嘅化妝室，幫我戴上佢啲頭飾，嗰啲森巴舞嘅頭飾好靚；譚詠麟請我食好多嘢，而哥哥張國榮就最鍾意拖住我哋去食消夜。不過，我從來冇諗過要去紅館開騷做歌手，有人想提名我參選香港小姐，但我最有興趣嘅都係做司儀。」入行之後她未做過港姐司儀，但曾擔任港男司儀，她記得：「嗰次我同Do姐（鄭裕玲）、楊千嬅合作，見到好多型男仲開心。」

她又說和汪明荃和鄭裕玲合作多次，欣賞兩位前輩非常認真專業，從她們身上學到很多，她說：「佢哋做咗咁耐，瞌埋眼都知道點做，但係佢哋嗰份熱情同投入，就好似初入行一樣。佢哋會將台詞背到滾瓜爛熟，連我嗰份都背埋，根本唔使要稿。而台前嘅形象更係聲色藝全，連指甲油都襯衫，呢樣我真係學到嘢。佢哋屹立不倒咁多年，我真係由衷佩服。」

她又指汪明荃很愛錫她，因為錄影廠特別冷，做司儀穿的晚裝又單薄，前輩常常提醒她要貼暖包以免着涼，還細心地教她貼在最適當的位置，既保暖又不顯眼。她說：「好喜歡汪阿姐，而且愈來愈喜歡！」陳貝兒也敬佩鄭裕玲，笑指要請教對方養生之道，因為對方生活有規律，常處於巔峰狀態。

提到正在內地拍攝的節目，她透露會上山下海，走得更遠，挑戰更大：「今次我仲要潛落水底，當時我真係好驚好驚。不過，（從呢啲經歷）我想到生命，最重要係把握嚟到地球，以人類呢個身份去見多啲、學多啲。我係佛教徒，我相信有來生，如果你唔信有來生，亦都唔好辜負今生呢一次嘅旅程！」