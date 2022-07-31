【心理測驗】精選旅伴安心遊

一趟旅程的開心與否，除了行程的安排，更重要還是旅伴！如若性格不合，真是分分鐘演變成反面的難忘回憶。都說旅行是感情的試金石，即使只是短短幾天，已經可以有很多相處問題，可見旅伴實在要人夾人緣。想知道最適合自己的旅伴類型？這道心理測驗一玩，就會知道結果啦！

【問題】

假設你準備出發去旅行，除了手機、護照及銀包等必需品外，你只可以帶多一樣物品隨行，以下5種物品中，你會選擇哪一種？

A.桌遊

B.急救包

C.公仔

D.耳機

E.旅遊書

【結果分析】

A.活力型旅伴

個性活潑的你，天生害怕無聊且愛熱鬧，不會浪費旅程中的一分一秒。即使已經外出遊玩了一整天，晚上回到酒店還是一片玩心，所以與你一樣充滿活力且愛玩的人，最適合和你一起去旅行，盡情玩盡整個旅程。

B.謹慎型旅伴

你是一個謹慎且小心的人，對旅行會有不同的顧慮，因此會做好萬全準備。如果你與一個同樣細心的人外出旅遊，會令你感到更加安心，而且對於規劃好的行程亦會按步一起完成。

C.成熟型旅伴

選擇帶公仔出門的你，是一個缺乏安全感的人，熟悉的物品可以令你更加安心，且較為依賴別人。對你來說，較難自己做任何決定，在面對選擇及問題時，需要別人的肯定。因此與長輩、心智成熟且具決策力的朋友或伴侶旅行，就會更為適合你。

D.獨立型旅伴

獨立的你其實可以不需要旅伴，一人一行李就可以走遍天下；熱愛自由，極需個人空間的你，唯獨必須音樂相伴。如果需要尋找旅伴，對方亦要是一個獨立且可以自己作決策的人，不會太依賴你，中途甚至可以分開玩一陣，給彼此空間。

E.討論型旅伴

毫無計劃的旅遊絕不是你杯茶，因此每次出發前都會做足功課，寫好行程計劃；不過，你不是一個武斷的人，會聆聽旅伴的意見、參考對方的想法，如若可以有一個可以和你一起討論、計劃，在旅途中互相分擔的人，就會是最好的旅伴。