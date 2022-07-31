新疆四美再執位！20歲加奈狙擊同鄉迪麗熱巴

新疆盛產美女，迪麗熱巴、娜扎、佟麗婭及麥迪娜被封「新疆四美」，青出於藍，現年20歲、原名是那扎開提‧買合木提的加奈，被視為迪麗熱巴的同鄉強敵！早前劉亦菲主演的內地劇《夢華錄》好評如潮，飾演花魁「張好好」的加奈雖然戲份不多，但憑此劇爆紅，社交帳戶的粉絲人數暴升，外間評價混血外貌的她演技不俗，把角色的傲氣美艷到位演繹，更有大批粉絲直指她比劉亦菲及林允更美，是《夢》劇第一美女！更有網民稱「新疆四美」要重新執位，認為據現時走勢，加奈、迪麗熱巴、娜扎及佟麗婭才算是「四美」，更指30歲的迪麗熱巴開始有老態，並且「娘味」愈來愈濃，反指加奈的「仙氣度」及時尚感比她更強勁！

其實加奈現時是中央戲劇學院的學生，2020年她參加中央戲劇學院的考試考取全國第22名而順利入讀表演系，《夢》劇是她首部作品，之後接連參演多部劇集包括陳偉霆主演的《照亮你》。處女下海即受注目，加奈坦言從未想過外間給予高度評價：「原本我想着我能在這樣一部劇集有一個不錯的第一次亮相就可以了，沒想到大家覺得還可以，還受到一些關注，有點受寵若驚。」

首次拍劇的加奈坦言十分緊張，說最難忘是跟劉亦菲唯一一場的對手戲，拍前緊張到不敢說話，但對方主動找她聊天：「她在紓緩我的焦慮和緊張，開拍前我就已經很放鬆了！我沒想到她是這樣的神仙姐姐，太謝謝她了！」