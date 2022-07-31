SS23男裝周　玩盡美式主義與人造科技

2023年春夏男裝周剛剛結束，耗時半個月集結了各大優秀的設計師去到了倫敦、佛羅倫薩、米蘭、巴黎，讓大家能夠一飽眼福。這次挑選了兩個非常有趣的男裝系列解説，一個是日本職人品牌Junya Watanabe MAN打造的美式經典文化服飾。另一個人是大家都熟悉的Loewe，今個系列他們將自然元素與人造科技結合，製造出LED顯示屏衣服、奇亞籽植物服飾等。

美式主義文化

川久保玲大家都認識她的愛心Logo，渡邊淳彌Junya Watanabe曾經在川久保玲旗下工作，不過雙方的風格截然不同。Junya Watanabe的風格更偏向有很多解構元素，在衣服上拼貼很多不同的布料設計。這次的男裝系列也不例外，運用了很多的象徵美式文化的Logo標誌。例如可樂、Netflix Logo，以及Andy Warhol、Keith Haring等20世紀藝術家的Pop Art作品。品牌將這些元素拼貼在服裝和Cap帽上，造成獨特的視覺效果。

自然與人工的碰撞

Loewe春夏新作糅合自然與人工製作意念，先是模特兒身上掛着的LED屏幕播放着鳥兒在天上飛、魚兒在水中游、流水滴滴及人在接吻的自然影像，讓人透過服裝能夠看到除了蔽體與美化自己以外的設計意義。系列的另一個重點是，充滿了植物元素的服飾。這是品牌與設計師Paula Ulargui Escalona合作的實驗項目，在衣服及鞋上栽種植物，設計理念是希望終有一天服飾與大自然可以融為一體。