韓女團直拍片排行榜　秀智破3千萬點擊輕鬆稱冠

韓國歌謠界幾年前已開始流行「個人直拍」文化，每間電視台除了上載組合在音樂節目上表演的影片之外，亦會特別公開只拍攝單獨成員的「個人直拍」影片，讓粉絲可以看到最愛成員在演出時的每個表情和動作，亦有不少成員是因為「個人直拍」影片爆紅，最近有韓國論壇統計歷代女團成員「個人直拍」影片的點擊次數，當中「國民初戀」秀智就以壓倒性姿態稱冠。

排榜首的是女團miss A出身的秀智於2015年4月2日在音樂節目《M Countdown》綵排歌曲《Love Song》的影片，點擊次數高達3,101萬，片中電了長曲髮秀智身穿黑色小背心和熱褲，大騷小蠻腰和長腿，相當養眼，據悉電視台曾經錯手刪走影片，之後重新上載，但點擊率依然是女團成員中最高，可見「國民初戀」的地位非凡。

第2位是人氣女團aespa成員Winter今年1月27日在《M Countdown》表演小分隊Got the beat歌曲《Step Back》的影片，Winter在片中有不少賣萌表情，因此成為網民熱話，影片公開至今不夠8個月，點擊已經達到1,403萬次。

第3位是已解散女團April成員李娜恩於2018年10月18日在《M Countdown》上演出《Oh! my mistake》的影片，點擊高達1,038萬次，她曾是隊中的人氣成員，可惜組合因為被爆欺凌前成員李玹珠，已於今年1月28日正式解散。

第4位是女團Billlie日本成員TSUKI今年2月25日在《ARIRANG K-POP》表演《GingaMingaYo》的影片，她因為在表演時表情多多而受到網民關注，影片的點擊已突破1,030萬。

第5位是人氣女團BLACK PINK成員Lisa於2020年7月19日在《人氣歌謠》演出《How You Like That》的影片，點擊次數高達1,008萬，她在片中穿上黑色Tube top和熱褲，大騷腹肌和長腿，跳舞時又台風十足，夠晒型格。

第6位是人氣女團TWICE隊長志效於2019年4月25日在《M Countdown》表演《Fancy》的影片，點擊高達832萬次，她穿上緊身花裙大晒迷人S身形，應付激烈舞步仍面不改容，獲得網民激讚。

第7位是TWICE同門師妹ITZY成員有娜於2019年2月14日在《M Countdown》表演《DALLA DALLA》的影片，點擊高達804萬次，染了一頭紅髮的她以白色露臍裝晒迷彩褲，演出時既型格又有女人味。

第8位是女團IVE成員張元英於2020年2月17日以限定女團IZ*ONE身份在《M Countdown》表演《SO CURIOUS》時的影片，點擊次數達728萬，當時年僅15歲的她還有Baby fat，獲不少網民讚可愛。

第9位是Winter去年10月24日在《人氣歌謠》演出《Savage》的影片，點擊次數達680萬，不少粉絲笑指她埋位前和埋位後判若兩人，因在歌曲開始之前她經常露出可愛表情，在歌曲開始之後立即變得十分嚴肅，大讚她有「反差萌」。

第10位是TWICE台灣成員周子瑜於2019年4月25日在《M Countdown》演出《Fancy》的影片，點擊次數達665萬，身形高挑的她在跳舞時十分輕盈，可愛之餘又輕鬆地完成激烈舞。