林依晨師妹邱偲琹確診已康復開工　驚嘆塊面瘦咗一圈

台灣「零負評女神」林依晨師妹邱偲琹日前在社交網公布自己確診，即日起閉關休養。她透露確診期間除了各種症狀不適之外，也利用休息的時間重新檢視自己的生活方式，才發現長期忽略了飲食均衡的重要性。

本月初剛滿24歲的邱偲琹出道以來演出過許多電影、電視作品，今年播出的新劇情短片《野薊》更入圍今年桃園電影節，長期忙碌的生活也讓平日喜歡自己下廚的她必需常常外食、叫外送，更在居家隔離期間翻出一堆沒按時吃的保健食品，家裏的兩隻愛貓更在旁盯著她狂看，她表示：「感覺連貓咪都在笑我買一大堆卻沒在吃。」而她也請家人朋友幫忙買菜送到家裏，重拾下廚的興趣，更提醒身邊的親朋好友一定要按時補充綜合維他命，多蔬菜少油炸，健康又能兼顧環保。

康復後她也十分擔心確診的後遺症，並坦言：「演員最重要的就是體力和專注力，希望透過穩定的運動習慣和飲食調整，能讓自己回到最好的狀態。」她透露以前幾乎不吃水果，現在每天都逼自己吃一到兩種水果，補充不同的營養成分。被問到隔離期間是否有變肥，她表示：「臉是真的圓了一圈，我保證一個禮拜就恢復平常的體重，也請大家推薦好用的臉部按摩工具！」邱偲琹目前已順利康復回到劇組繼續新戲的拍攝，預計今年底會有新的作品與大家分享。