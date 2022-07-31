【移居日本】移民可加分？日本招攬經驗人才

近年各國求才若渴，尤其人口老化日益嚴重的日本，雖然移民政策素來嚴謹，但近幾年也給海外專才「亮錄燈」，據日媒報道，日本當局將於今年內在「高級人才積分制」中，新增「在地方政府支持的企業就業」條件，讓外國人移民更易加分。

分數制度怎計分？

日本的高度人才簽證，有分「高度專門職（專才）1號 / 2號」兩個級別，但都是以優惠的在留條件，吸引有高級技能的外國人留在日本工作，當滿足一定居留年期後，他們便可申請日本的永久居留權（永住權）。而「高度人才積分制度」就是以計分方式，將外國人的學歷、年收入、年齡等條件轉化為分數，用以評估申請者是否合乎高度人才簽證資格，制度主要針對的是外國的經營者、工程師及研究人員等。

地方企業工作經驗加10分

在日本「高級人才積分制」中新加入「在地方政府支持的企業就業」條件，意思是指外國人如有地方企業工作經驗，將可換獲10分計算，這已相當於年收入1,000萬日圓（約57萬港幣）條件分數；其他加分條件，還包括博士生學歷可得30分；工作經驗10年以上，最高可得25分；年收入如配合年齡，最多更可獲40分。假如申請人總積分達到70分，便可取得日本的高度人才簽證在留資格。

調整永居權條件

根據過往標準，在日本「高級人才積分制」中如獲70分者，必須在日本當地住滿10年，才能申請日本永久居留權，但據知在新制後，居住年期將可縮減至3年；假若申請者有80分，更只需在當地住滿1年即可申請永久居留權，而父母亦可同行，配偶也能在當地就業。

小總結：最重要是先要有工

雖說日本給海外高級人才多了「加分」機會，讓他們更易取得70分達到簽證標準，但要取得高度人才簽證，還得要滿足一個條件，就是你必須先跟日本公營或私人公司簽訂工作合約，而年收入要有300萬日圓（約17萬港幣）以上，才能符合簽證的基本要求，這點切勿忘記。