MIRROR騷23位舞蹈員發聯合聲明　籲保護12子

男子組合MIRROR演唱會出現嚴重事故，當中舞蹈員李啟言（阿Mo）被螢幕擊中後，仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部，情況危殆。案件現已轉交西九龍總區重案組接手跟進，將聯同多個政府部門展開調查是否涉及人為因素。今日（31日）有份參與演出嘅23位舞蹈員，就聯名發出澄清聲明，其中包括同被螢幕擊中嘅舞蹈員張梓峯。

眾人稱唔會接受任何傳媒採訪，並澄清所有網絡平台流傳嘅匿名留言均並非出自任何一位MIRROR演唱會舞蹈員，所有言論僅透過個人平台發放。另外，所有受傷舞蹈員嘅健康狀況只由本人、家屬和官方發放單位為準；23位舞蹈員同時均沒有為傷者發起眾籌。聲明最後強調「MIRROR 12子與我們均賣力演出，此刻與我們一起共渡難關，請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者。」盡力為並肩好友護航。

曾參加《全民造星IV》的舞蹈員方芷欣（方方），有份參與這次MIRROR演唱會，她在社交網轉發了有關演唱會總承辦商藝能工程有限公司的聲明，並留言︰「調查緊唔講得，OK。查，一定要查，未查清楚關唔關你事，咁你哋停晒工未？仲有冇後續其他演唱會係經手於你哋？未查清楚你哋都唔好開工啊！呢單嘢唔係我跟開，嗰單嘢又唔係我跟開，收咁多錢做咗啲咩？」她又表示一定睇實調查結果︰「一定要mon X 住，睇吓查咗啲乜，查到啲乜。」