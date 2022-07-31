張繼聰為Anson Lo被插冷血護航：好肯定5秒唔知發生咩事

歌手張繼聰出席《Welcome to route 37》演唱會記招暨創立時裝品牌發布會，透露闊別7年再開個唱，故會珍惜今次演出，對於其時裝品牌近日推出，阿聰直言現時一身蟻：「因為啲衫賣晒，反應好好，依家要預購，完全係超乎想像。」談到MIRROR演唱會發生不幸意外，問到阿聰今次個唱舞台可會減少機關？他說：「本身個舞台設計偏向簡單，似Live Show形式。」當日舉家觀賞頭場騷，阿聰不諱言對意外事件感驚訝：「呢件事全香港市民都好難過，我哋做呢行，個騷入面好多人都認識，現階段希望阿Mo快啲好番。（現場睇啲機關覺唔覺危險？）當時我好多時候都照顧住小朋友，第1場確實係有啲嘢未綵排好，但我唔評論啦！」

阿聰更指事發當日正在觀賞舞台劇，完場時收到有關片段，當刻感到震撼又難過，雖然女兒是「神徒」，但未有給她睇意外片，更指有個別慰問MIRROR成員：「畀啲時間同空間佢哋，相信佢哋嘅痛苦，普羅大眾係唔會明。」提到ViuTV現階段停止劇集宣傳，阿聰參與的《季前賽》原定8月尾播出，問到可受影響？他表示待有關方面安排。

對於網民炮轟意外發生時，Anson Lo及Edan未有理會傷者而繼續表演，阿聰表示：「表演者要承受嘅難處同痛苦，大家唔會明白我哋喺台上面經歷緊乜嘢，普通市民睇到發生乜事，好多人一生都唔會遇到，當時佢哋表演狀態，對住1萬人嘅騷，好亢奮，我好肯定5秒係唔知發生咩事，尤其戴住耳機，佢哋同阿Mo嘅關係，比任何人都密切，其實做呢行好慘，今次已經超越咗平時可以執生嘅地步，希望大家唔好再揣測，錫佢哋多啲啦！」