Porsche Macan GTS　熱血小綠蟒

加裝了GTS運動套件，擁有Python Green蟒蛇綠專屬限定車色的新 Macan GTS，高性能與個性化兼備。（胡振文攝）

全新推出的改良版Macan不只性能、底盤、外觀及內裝均全面升級，還新增3種全新個性化配色供選配。當中名為Python Green蟒蛇綠車色，更是配備GTS運動套件的高性能GTS 型號(亦即試駕車)專屬限定配色，可說是特別為一班熱血兼好色之徒而設。

新Macan GTS屬車系中的運動化旗艦型號，配備性能強勁的2.9L V6雙渦輪增壓引擎，坐擁440ps最大馬力，較前款增60ps之多，達550Nm峰值扭力可於低至1,900rpm時全數釋放並一直維持至5,600rpm。

底盤系統經運動化調校處理 ，車載的保時捷主動式懸掛調整系統（PASM ）亦經重新調校，且還配備專為GTS型號度身訂造、使車身高度再降低10mm的跑車化氣壓懸掛系統和令引擎聲浪更渾厚的跑車排氣系統。 坐上車，即時令冷血都變熱血。

此外，更首度提供額外專屬性能升級，指的就是已涵蓋PTV Plus 保時捷扭力分導升級系統、Sport Chrono跑車計時套件、21吋緞面黑GT Design 輪圈及高性能輪胎等的GTS運動套件，進一步強化其熱血潛能。加裝了GTS運動套件的拍攝車，僅需4.3秒便完成0-100km/h加速，較沒有加裝的快上0.2秒，極速更達272km/h 。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：V6 Twin Turbo

容積：2,894c.c.

最大馬力：440ps/5,700~6,600rpm

最大扭力：550Nm/1,900~5,600rpm

傳動：七前速PDK雙離合器波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：4.3秒( Sport Chrono)

綜合油耗：11.3-11.7L/100km(WLTP)

車身體積：4,726×1,927×1,596mm（長×闊×高）