MIRROR騷再爆綵排曾現3大意外　連花姐都開聲質疑舞台升降安排

MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，近日再有演員會幕後人員爆料指，原來演唱會總綵排當晚已意外重重，至少發生3次現場目擊的意外，而全部均與舞台升降台機關有關，當中包括：第一，開場MIRROR唱完團歌後，工作人員為Tiger及Jeremy 除下威吔時，有dancer跌入舞台巨窿，有皮外傷及傷到關節導致要退出表演，第二，Stanley、Frankie、Jeremy 及Jer 綵排《狂人日記》及《九》時，4位成員仍在台上，但台中間升降台卻突然已經降下，令台上巨窿再度出現，幸好沒有人墮下，第三，AK綵排《信之卷》時，樂隊在台中間升降台演奏，但其中一側突然半降下，令鼓手、結他手等紛紛跌落台底，半套鼓亦陷落台下，即令花姐大動怒火，向監製Fran9（Francis Lam）提出先搞好機關再綵排。

有指綵排因舞台機關問題而不斷延遲，連花姐都提出質疑，直指：「點解Artists未去到升降台，你就降個台？」與此同時，演唱會第2場名單原本有顯示Fran9擔任監製、Mark擔任導演，但第3場花姐加入panel操作後，名單就刪去監製及導演名字，疑有人不滿花姐加入而故意刪名。另外，有MIRROR騷工作人員聲稱監製Fran9曾表明唔理台上台下有冇人，只要聽其指示，個台升就升、降就降，又指首場觀眾入場前最後一刻，演唱會仍在綵排，甚至連最後一Part都未有綵排過，但仍繼續開騷。Fran9是TVB導演出身，及後轉職演唱會導演，並先後為陳奕迅、郭富成、容祖兒等演唱會擔任監製。