楊祐寧補辦婚宴筵開45席　愛妻火辣婚紗照率先曝光

台灣藝人楊祐寧和年輕7歲的圈外女友Melinda宣布喜訊，因疫情爆發先登記結婚，現見疫情漸緩，兩人於今晚（31日）在酒店補辦婚宴，筵開45席，賓客有台劇《華燈初上》的林心如、楊謹華及張孝全，還有張鈞甯、張震、余文樂、賈靜雯等50位藝人好友。喜宴正式開始前，新人將帶着1歲7個月大女兒「Anah」現身，一家三口亦是首度公開合體。而新娘子早前和姊妹們舉行單身派對，還預告：「下一站：婚禮！」未到大日子，已急不及待穿上透視婚紗，晒超長美腿，還跳開心跳。婚宴前她也勤保養，婚宴前一晚分享敷臉自拍照，為了當個最美新娘做好準備。

婚禮倒數第3天，楊祐寧在活動上表示半年前就有婚宴籌辦的想法，近1個月開始密集規劃，而細節中排座位最為困難，除了新人的禮服外，女兒「Anah」也有屬於自己的1套小婚紗。由於是人生中最重要時刻之一，會有信仰儀式外，在交換誓言環節時，也會給老婆驚喜，強調：「誓言重要不是浪漫，而是真實感。」楊祐寧前年宣布喜訊時，曾說因為疫情不心急請客，等太太產後恢復才辦婚禮，他為守承諾，除送太太一個正式婚禮，也是他8月40歲生日最完美的禮物。