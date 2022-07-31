名廠小喇叭　長氣兼防水

Marshall這個音響品牌以結他Amp聞名，但其實他們也有推出家用喇叭，新到港的Willen Speaker便是一例。此無線喇叭最大賣點是輕巧，尺寸僅有101.6 x 100.5 x 40.4mm，手掌大細輕鬆就可帶出街。顏色有全黑及奶油白兩色，構造堅固不含PVC，其中60%的塑膠材料來自廢舊電子產品的再生塑料，為環保出一分力。

聲音由兩個2吋全頻驅動單元和兩個無源輻射器包辦，音質渾厚，並可透過Stack模式讓多台Willen播放器互連，強化環迴立體聲。另一方面，喇叭符合IP67防塵防水要求，適合戶外使用，單次充電可帶來約15小時播放時間，便攜喇叭中算是長氣！

同場加映︰無損耳擴

Questyle M15是一款便攜無損解碼耳擴，內含兩顆「電流模」放大SiP模組，提供高達1MHz的頻寬和低至0.0003%的音樂失真，極致重現原聲。支援3.5mm單端和4.4mm全平衡輸出模式，隨插即用無需任何驅動和設置，並兼容Android 5.1以上、Windows 10 18.3以上版本及Mac OS等系統。