楊祐寧婚宴眾星雲集　林心如率《華燈》之星出席

台灣男星楊祐寧和太太於晚上6點手拖手現身婚禮，新娘子Melinda露出招牌笑容，揮手打招呼，新郎楊祐寧則做出倒V手勢，被慫恿接吻示愛，現場工作人員規定只能親1次，但楊祐寧笑說：「我其實可以很多次，但我老婆第一次遇到這樣（媒體陣仗）。」最後兩人仍然應要求以多個角色展示親吻。

Melinda身穿一襲透視典雅白紗，他說「婚禮之前有刻意避開看老婆這套婚紗，不管選婚紗還是定裝，我都很刻意避開，今天第一次看到是下午家人在教會的一個觀禮，我第一次看到我岳父牽着我太太出來，那時真的很感動」。問可有感觸落淚，他說「當然有熱淚啦」。

新娘分享下午儀式時很感動，但有忍住淚，至於誓詞，楊祐寧說沒有辦法截取很感動的話，但有寫給對方:「我跟對方說，在未來如何地去愛對方，如同愛自己」。1歲7個月的女兒在下午也穿上可愛白紗當花童，到唱詩歌時，他說：「女兒過來抱我們兩個，還搖擺」。Melinda形容女兒的表現欲似乎有遺傳到爸爸，但也怨：「覺得女兒今天沒有很想理我」，楊祐寧笑言可能女兒看到爸爸娶了別人才心情不好。問到下周情人節如何慶祝，他打趣：「我們不是辦了一個婚禮了嗎」？

兩人女兒1歲7個月大，問可有再生第二胎？楊祐寧說：「因為我蠻喜歡小孩的，而且聖經教導生養眾多」，轉頭問老婆可同意，又搞笑說「好啦」，又解釋：「其實我是很喜歡小孩，慢慢順其自然，看後面越多越好」；Melinda說「一個球隊嗎」？他笑指「橄欖球隊好了」，橄欖球隊有15人。

楊祐寧和太太Melinda喜宴，45桌數費用就超過40萬元港幣，再加上攝影團隊、樂手、保安、花車、婚禮布置等，粗估整場婚禮費用約100萬元。而到場嘉賓眾多 ，包括有「華燈幫」的林心如，她指楊祐寧幽默，對太太、小孩很疼愛，祝福說：「很開心，祝福他們甜甜蜜蜜、永浴愛河。」王柏傑和緋聞女友謝欣穎情侶檔今一起現身，也是交往後首度公開合體。

楊謹華今和老公甜蜜出席，她說：「他們已經非常恩愛了，恩愛方式讓我在旁邊看都覺得很甜」。楊謹華形容楊祐寧以一個非常直男的方式疼愛老婆，彼此小鬥嘴，被問其老公如何？楊謹華笑：「他生存意識也很高」。

余文樂和太太王棠云一同出席，但他事先已說不受訪，拍照時也僅低調一人。桂綸鎂、陳柏霖一同現身，CP感十足。陳柏霖說：「祝福他們從此過着幸福快樂的日子。」問兩人有想邁入人生下一階段？兩人默契的回：「我們都享受每一個當下，都很幸福。」張震祝福老友：「希望他們一家老小都可以健康幸福。他是非常有擔當的男人，覺得他當爸後特別不一樣，成熟很多，對男演員來講非常好的事，可以演男孩也可以演成熟男人，他一定會是很好的丈夫。」