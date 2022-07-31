早川渚紗　治愈系可人兒

家陣經濟唔好，賺錢養家嘅壓力令好多男士飽受折騰，加埋大熱天時，好易搞到心火盛，亂發脾氣！點樣先可以令情緒保持平和？畀對眼食吓冰淇淋，或者可以幫到手，而今次介紹嘅寫真女優早川渚紗，就以治癒感超強見稱。

樣靚身材正

家陣有唔少住宅單位雖然面積勁細，但就做到麻雀雖小、五臟俱全，成為好多年輕人眼中嘅「筍盤」！原來喺日本寫真界都有類似「筍盤」，即身材生得的的骰骰，卻有前有後又靚女，令男士們嗒晒糖，今年22歲嘅早川渚紗就係一個好例子。天生一副美人胚子嘅渚紗，唔止五官標致，笑容仲好鬼甜，散發出強大嘅治愈能量，男士們見到，心情再差都會轉陰為晴！除咗個樣夠吸引，阿妹嘅身材亦相當誘人，雖然佢嘅身高只係得4呎10吋，但上圍對E奶夠晒凸出，加埋屁股又圓又挺，可以話係由頭到腳都咁正。

全方位藝人

早川渚紗喺2017年參與網絡電視真人騷《我喜歡今天》，開始喺藝能界嶄露頭角，接連獲得演出機會，包括電視劇《都立水商!～令和～》、電影《PRINCE OF LEGEND》同《牙狼 月虹之旅人》等等。喺2020年，渚紗加入美少女組合Pimm's，開始以組合成員身份四圍演出；同年，佢參加選美活動「雜誌小姐2020」，並獲得讀者特別獎，繼而做埋寫真女優。另一方面，渚紗開設咗個人網絡平台，得閒就會拍吓開箱片同埋有治愈心靈效果嘅ASMR影片，畀大家多一個渠道感受其魅力同活潑個性。