《痞子殿下》難得瘋狂！周嘉洛贅婿唔易做任陳瀅毒打

首擔男一的上位小生周嘉洛在劇集《痞子殿下》中跟陳瀅初次合作，二人擦出火花，陳瀅笑言他們劇內最多的身體接觸就是她以不同方式毆打對方，而嘉洛捱打之餘更拍到差點中暑，慶幸跟眾演員相處愉快，苦中有甜！

由陳耀全監製，周嘉洛、陳瀅、JW（王灝兒）及朱敏瀚主演的無綫劇集《痞子殿下》將於今晚起逢星期一至五晚上八時三十分播出，劇集以架空的時代為背景，當中融合現代元素，是一套瘋狂好玩的武俠喜劇。

故事講述周嘉洛飾演的百勝國四王子原本要入贅娶陳瀅飾演的歌蓮神國公主，但遭對方拒絕並追殺，雙雙意外墮湖後失憶，到了「無王管」的首振鎮，跟鏢局之人JW及朱敏瀚結下不解之緣。

監製指近10年未有同類型的喜劇，希望劇集可帶歡樂給觀眾。他大讚演員們有突破性演出，且很有團體精神，在酷熱天氣下拍攝仍堅持精益求精。

JW忍笑最辛苦

今次是周嘉洛首演男一及拍古裝，他坦言拍攝過程辛苦，最初開工時更險中暑：「當日喺南丫島拍攝，周圍冇樹蔭，我要不斷跑，拍咗五、六次之後，開始面紅見暈，好彩休息咗一陣又冇事，嗰次之後我就愈嚟愈耐熱。」由於幕前幕後合作愉快，他形容是苦中帶甜：「夏天拍古裝好熱，拍攝時間又長，大家又長期唔夠瞓，但演員同導演都希望每場戲更有火花更精彩，所以再辛苦都盡力做好佢。」

今次亦是陳瀅首次拍古裝，她稱此劇圓了她入行以來拍古裝的心願。雖然初次跟嘉洛合作，但二人默契十足，互補不足：「佢擅長搞笑，我就擅長感情戲同浪漫場口，我哋會互相分享。」兩人在劇中有感情線，說到親密戲，她笑言：「最多接觸係我成日打佢，有好多唔同打法。」另外，拍劇經驗不多的JW認為今次最大挑戰是忍笑及喊戲：「張頴康每次喺我拍攝時講啲好笑嘢，搞到我不停NG，忍唔到笑。」

朱敏瀚內柔外剛

至於朱敏瀚飾演的鏢師表面兇神惡煞，但內心感性，也有不少動作場面，他謂：「吊咗無數次威吔，係好好嘅訓練。」他指今次最大得着是結下四人的友誼，相信將來很難複製到今次的火花及組合。

吳岱融麥美恩一舞傾情

張頴康是鏢局當家的契仔，貌似陳瀅的阿娟是其初戀對象，計劃將來要娶她，豈料十年後留學歸來卻變成陳嘉佳，張頴康對她大為嫌棄。張頴康首次跟小寶合作，他發現原來對方不止搞笑了得，而且喊功一流：「我同佢有幾場戲好難忘，係認真做嘅感情戲，佢係一個好有實力嘅女演員。」他又指跟對方合作好舒服及安心：「同其他女演員飾演一對，我要Keep瘦少少，但同佢一齊就算我幾大隻同肥，企佢隔籬都係好瘦。」