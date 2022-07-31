兩性爆舌戰 有咩含意？

見到好食嘅嘢，唔少人都會不自覺咁舔舔脷，正如男人見到大波妹，熟女遇上小鮮肉，條脷都會蠢蠢欲動，難怪喺情色世界入面，經常見到「Tongue」（脷嘅英文）出現，以下就同大家逐一拆解背後有咩含意吧！

Tongue Job 點止用口咁簡單

相信大家都知「Oral Job」同「Blow Job」係口愛咁解，但原來仲有一個講法叫「Tongue Job」，專指用埋條脷嘅口愛玩法。話時話，喺床上「脷」誘對手，又點止一招咁少！好似「Tonguing the Hole」就令好多男士產生莫名嘅興奮，你知唔知係乜嘢意思呢？答案就係舌戰後門。據性學家表示，呢招會帶畀男士強烈嘅刺激感，但事前一定要洗白白相關部位，否則舐到大腸桿菌嘅話，就真係舐嘢喇。

Tongue Tricks 最令男士興奮

講到口愛，最多男女玩嘅體位非69式莫屬，但其實「Tongue Tricks」都好好玩，唔少脫星都喺四仔中表演過。首先，男方要擺出狗仔姿勢，女方就反方向趴喺男方背上，跟住一邊用舌頭挑逗男方兩腿之間嘅敏感帶，一邊以雙手把玩對方嘅兵器。據性學家指出，除非女方嘅體形屬重量級，否則一啲都唔難玩，最重要嘅係，呢招係最令男士興奮嘅口愛體位之一。

《The Tongue-Her Games》 近十年口愛經典

口技演出一向係四仔嘅指定環節，所以幾乎每位脫星都有番咁上下水平嘅口技。呢套由Sinful Entertainment喺2013年推出嘅《The Tongue-Her Games》，不但以超密集嘅口愛演出為賣點，更被唔少美國四仔迷捧為近十年最強嘅口愛作品之一，理由係片中嘅脫星唔止有樣有身材，個個都口技了得，仲先後喺多個四仔頒獎禮上獲得過最佳口愛脫星嘅提名或獎項。

同場加映：長舌淫娃永井瑪利亞

日本AV界有一班長舌女優成功靠「脷」器舐出一片天，永井瑪利亞算係代表人物之一，而由kira kira喺今年初推出嘅《勁愛舐的女人》，正好體現咗佢嘅天賦——長度足以掂到下巴兼識得二度轉彎嘅舌頭。2014年以藝名「柏木胡桃」出道嘅瑪利亞，起初以47吋巨尻為賣點，可惜人氣一般，曾經喺2016年暫別AV界，期間轉型為健身女郎，並參加各類比賽。2019年10月，瑪利亞正式回歸，唔止胸部升Cup至45J，個樣亦靚咗好多，並且走口技癡女路線，成功吸引AV迷嘅目光。