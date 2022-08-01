【是日通勝】

農曆七月初四

壬寅年 丁未月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、解除、取魚

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：12、17、45、46

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：受感情問題困擾，甚至質疑另一半是否可信。

金牛座：凡事向好的方面想，多點笑容令身心更健康。

雙子座：事業遇阻力，要正視溝通問題，可影響大局。

巨蟹座：勿當低頭族，長時間睇手機將會令視力受損！

獅子座：財運最強！生活無憂，着黃色衫對你更有利。

處女座：感情關係要用心經營，以免另一半產生不滿。

天秤座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

天蠍座：運勢好壞參半，處理錢銀問題要特別小心。

人馬座：要跟身邊人加強溝通，否則矛盾會愈演愈烈。

山羊座：防人之心不可無，尋戀愛對象必須帶眼識人。

水瓶座：面對得失保持平常心，以免負能量愈積愈多。

雙魚座：比上不足比下有餘，佩戴黑曜石可改善運勢。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）羊 人緣旺

（跌）鼠 脾氣差

鼠：容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

牛：情緒低落，精神不集中，工作容易出錯。

虎：衣着打扮上多花心思，易吸引貴人注意。

兔：放下架子，謙虛待人，意氣用事沒好處。

龍：是日沖煞，運勢一般，不宜作重大決定。

蛇：有伴侶者要檢點言行，避免惹上桃花劫。

馬：財運稍遜，容易受騙，處理金錢要謹慎。

羊：神采飛揚，人緣佳，工作表現如魚得水。

猴：能用心做好每件事，可贏得別人的掌聲。

雞：工作壓力大，但花錢買開心易得不償失。

狗：貴人運強，獲行業長輩提攜，受益匪淺。

豬：社交運不錯，多出席聚會，可樂在其中。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人言落日是天涯，望極天涯不見家

人們常說，太陽西沉的地方就是天的盡頭，可是我已望到天的盡頭，卻還是看不到我的家。玄學風水經常被人定為非精密科學，但經歷多年，中國這門古老的學說仍能歷久不衰，總有其原因吧。然而，芸芸眾生之中，能得蔭者有幾人。

陰宅，起源於中國遠古年代，絕大部分東方黃種人都重視，尤其是名門達官顯貴，因其認為自身的富貴榮華，為其祖先的陰宅所蔭發也。事實是否如是？見仁見智，但無可置否，難怪有些仇家因為怨恨，走去破壞對家山墳墓地。

傳說一個好的先人山墳可發三代，所以找到好山墳，包括現今的庵堂或公眾供先人安放地方，不可馬虎。正所謂「巒頭訣要」，從巒頭的龍勢，天星的形局，砂水的吉凶，以及取穴葬法，從頭到尾，一氣呵成。

當然，經濟上有條件的人士可以得心應手，但普羅大眾可考慮找個當運者去處理此事，而要得知一個人的運程，可從八字入手。我們經常講，一個人當運時，選甚麼都對，當自己不在運，可借助身邊有運的人幫助。因此，人與人之間，沒有誰離不開誰，只有誰不珍惜誰。