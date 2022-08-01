「魔鬼胸」蔚雨芯遇上34C樂宜　雙劍合璧無可匹敵

「性感女神」樂宜踏出創業第一步，跟「魔鬼胸」蔚雨芯學做美容生意，更親身上陣性感完美演繹代言人，樂宜自爆着水着拍廣告照當日卻撞正「大姨媽」來到，令她一步一驚心。

擁有34C「胸」器的「DJ女神」樂宜首次創業，與女星蔚雨芯（Rainky）合作搞醫學美容，樂宜親力親為公司拍攝性感代言照，她穿上兩款不同泳衣，在影樓內她穿上超低胸黑白一件頭，型格十足，另一日則換上藍色比堅尼走到沙灘大晒健康美，樂宜自爆拍攝廣告照當日，撞正她月事來潮：「成件事時間係好緊迫，嗰日係period第一日，仲要着泳衣影相，係好驚好辛苦，好彩出嚟效果都好滿意。」

一直心郁郁想嘗試創業的樂宜，一次跟Rainky傾開，因為兩人都愛美容扮靚，就一拍即合商討搞醫美，她表示由籌備、影廣告相到公司開張，她只是用了個幾月準備，她說：「感受着由零開始，一點一點建立起來，過程係好緊張，但又好興奮。」有「魔鬼胸」之稱的

Rainky何不親身上陣做埋代言？她笑言自己是品牌創辦人，已經都影了一輯性感照，她說：「我好多嘢要兼顧要處理，我覺得要搵啲後生嘅去影。」更透露稍後有意再搵兩個男仔做代言。

Rainky坦言講身材比例，她覺得樂宜的身形更勝過自己：「對自己梗係有啲唔滿意，每個人嘅figure都唔同，佢骨格細啲，我骨格大啲，我係好欣賞佢個body。」她以「火星女孩」形容樂宜：「佢好文靜，好少講嘢，我成日諗呢個女仔喺火星嚟？佢好斯文乖巧，同佢平日喺社交網嘅形象、啲火辣張完全極端相反。」她笑言對方是話題終結者，她說：「其實佢好可愛，可能我比較欣賞怪人，重點係善良嘅人。」