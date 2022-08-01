東方日報C1：張敬軒包20酒店房避靜　MIRROR傳辭演日本音樂祭

人氣男團MIRROR的紅館演唱會發生嚴重慘劇，承受入行以來最沉重的打擊，12子隨即被安排「潛水」，留空間調整心理上的「創傷後遺」，原定本月20日於日本東京演出的大型音樂祭亦傳已辭演。向來疼錫MIRROR的張敬軒伸出援手，花費6位數字包下酒店房讓他們避靜，並安排心理輔導，助他們走出陰霾，重新出發。

MIRROR於上月28日舉行的第4場演唱會飛來橫禍，一塊巨型屏幕突然從高空墮下擊中舞蹈員，當中COLLAR成員So Ching的男友李啟言（阿Mo）頸椎骨折受重傷，進行2次手術後情況危殆；另一舞蹈員張梓峯（阿峯）則已出院。慘劇發生後，餘下8場演唱會即告取消，所有工作及活動亦叫停，而12子行蹤成謎，有Fans曾到成員的寓所及公司等守候，但未見蹤影。

據知，MIRROR原定挾演唱會強勢接下海量廣告，又要出席電影、商演等活動，最近期的工作是姜濤及Jer於本月10日出席主演英皇電影《阿媽有咗第二個》的首映禮。12子原定參加本月20日於東京Pacific Stage舉行的大型SUMMER SONIC音樂祭，同日演出者包括日本搖滾樂隊L'Arc~en~Ciel主音HYDE等，門票早已售罄。已跟大會簽約的MIRROR，最遲要於18號抵達東京準備這個意外後首度「復出」的最大型演出，但昨日有傳他們已辭演。

安排心理專家輔導

慘劇令12子身心跌入谷底，各方面現正商討最佳的「破鏡重圓」方案，重點是助12子重新振作。一直對MIRROR愛護有加的「軒公」張敬軒，早前除邀請成員Ian、Jer及姜濤任個唱嘉賓外，又愛屋及烏欽點MIRROR師妹組合COLLAR踏紅館，今次MIRROR出事，他即伸出援手，聯同Ian聘請專家顧問團隊，並借出地方為一眾表演者提供心理輔導及支援，而其所謂「借出地方」，有指是自資包下尖沙咀五星酒店逾20間房，安排12子及20多名舞蹈員入住「避靜」，包食包住包埋見心理專家，為期約一星期，花費逾80萬元！軒仔更不時出入酒店陪眾人傾偈減壓，有酒店租客報稱見過他外，MIRROR經理人花姐及高層金廣誠亦似曾上房開會。

Anson Lo拉闊重踏舞台

今次阿Mo在Anson Lo及Edan的演出環節出事，與他早於大學已相識的Anson Lo相信打擊最沉重，而他將與鄭欣宜合作於9月6日舉行的《神の拉闊》音樂會，可能是他首度重踏香港大型舞台。阿Mo 亦曾為欣宜的演唱會擔任伴舞，若音樂會如期舉行，兩位傷心人同台定必感觸更大。

Anson Lo被指於意外發生後繼續唱歌，因而被轟冷血，有份參與演唱會的23名舞蹈員包括受傷的阿峯昨日發出聯名聲明，除透露尚有一位舞蹈員Zisac受傷外，又為12子護航：「MIRROR 12子與我們均賣力演出，此刻與我們一起共渡難關，請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者。」並澄清所有網絡平台流傳的匿名留言並非出自任何一位舞蹈員，所有言論僅透過個人平台發放，傷者的健康狀況亦以本人、家屬及官方發放單位為準，同時強調沒有為傷者發起眾籌，MIRROR多位成員及經理人花姐亦有轉發聲明。

此外，有份演出的舞蹈員方芷欣（方方），在社交網轉發有關演唱會總承辦商藝能工程有限公司的聲明，留言︰「調查緊唔講得，OK。查，一定要查。」

網民撐林家謙「棟篤唱」

大型演出的製作工程及安全問題引起全城關注，緊接MIRROR開騷的，是本月19日連開6場的新世代唱作歌手林家謙，雖然有官員提出大型演出要調節舞台安排，但網民對林家謙信心十足，認為他主打賣唱功，即使一個人企棟棟都可以開騷，更配合其歌曲《一人之境》的境界。

緊隨其後是周國賢與胡楓的演唱會，周國賢個唱主辦方回應：「如期進行中，會配合當局要求，安全至上。」而胡楓的演出據傳以「擺酒」形式進行，他與嘉賓在台上排排坐，舞台最緊要穩陣，最好梯級都唔多。

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