墮屏意外｜監製Fran9捲事件　首開腔：追究非事實指控

男團MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，尋日（31日）就有聲稱係「演唱會幕後人員」爆料，指演唱會總綵排當晚已意外重重，至少發生3次意外，其中就令MIRROR經理人花姐動怒，向舞台監製Fran9（林浩源）提出先搞好機關再綵排，及後去到第3晚演出花姐加入Panel操作後，名單就刪去監製Fran9及導演Mark名字。

對於捲入事故，Fran9今日（1日）終於首度開腔，於社交網上載聲明，指自己正配合警方調查，自己唔會逃避責任，並對一切非事實指控保留追究權利，希望傷者早日康復：「本人乃《MIRROR WE.ARE LIVE CONCERT 2022演唱會》之監製fran9。本人作為今次演唱會之監製，發生如此嚴重的事故，正積極配合警方及各政府部門的內部調查，現階段並不適宜發表任何評論。由始至終本人從未有過逃避責任的想法，之所以一直末有對外界作出任何聲明，只是因為本人覺得相比幾位傷者所遭受之痛楚，個人受到責難並不值得一提。傷者是我此刻心中一塊重石，惟盼他們能早日康復。直到昨日，見到網絡上出現愈來愈多不符事實的揣測及言論，故有必要聲明，網上流傳諸多描述均非事實，本人對於一切非事實的指控保留追究的權利。」

Fran9亦提到自己從事行業20多年，今次演出對佢及團隊係一次沉重打擊，痛心疾首，同時盼傷者能順利康復，並再一次向傷者及其家屬、所有目睹這次事件的觀眾等致歉。