飽住瘦唔係夢　仲可以食辣又食甜

夏日熱辣辣，大家都想穿上清爽衣衫，之不過左一舊肥肉、右一舊脂肪又實在有礙觀瞻，想型格瀟灑示人？惟有努力Keep Fit，但又怕減重要捱餓，又驚無啖好食？其實統統是謬誤，請來家營營養中心靚女營養師謝施敏（Kirby）教大家精明減重法，齊齊踢走謬誤，嗜香吃辣飽住瘦不是夢！

捱餓減慢新陳代謝

很多人以為減重要捱餓、不能吃碳水化合物、辛辣食物及甜品等，其實以上統統都不是事實，由香港營養師學會認可營養師Kirby逐一踢爆這些謬誤，讓大家可以嗜香吃辣飽住瘦！好似話不少人以為減重Keep Fit就要節食捱餓，Kirby解釋：「很多人認為捱餓過程是身體消脂的指標，忽略了身體沒有足夠營養及熱量以支持正常運作的重要性，長久節食同捱餓會減慢新陳代謝，影響身體機能。」

Kirby指，健康減重最基本原則是要適當控制飲食，只要足夠攝取量去維持人體的新陳代謝，配合均衡飲食，多選擇一些低糖、低脂及高纖維值的食物，令身體可以健康地消脂。

米麵飯辣與甜都食得

減重並非要戒食所有碳水化合物，Kirby反而要進食適量的碳水化合物，包括粉麵飯及原味麵包等，「因為碳水化合物為身體提供主要能量，令身體有充夠飽肚感，感低餐與餐之間進食的機會。」

至於減重期間不宜吃辣與甜，Kirby亦指事實相反，辛辣與甜食都可以食，不過就要留意一些事項，好似減重人士可以吃辣，但就要揀一些以新鮮辣椒、乾辣椒片、紅椒粉或七味粉等無油成分的調味烹調的辣菜，這樣就不會影響減重效果。至於甜食，大家可以揀選用天然代糖如羅漢果糖、稀有糖等烘焙的甜食，以減低甜品整體糖分。

此外，大家亦可以選擇利用天然果糖來增加甜度，以杧果奇亞籽乳酪杯為例，乳酪可以用低脂原味口味，加入奇亞籽，既豐富口感又能增加膳食纖維量，更加健康有益。之不過，水果果糖雖然比較天然，但仍含熱量，所以需要控制食用分量，一般一日一個中型水果如一個蘋果或橙或梨或香蕉已足夠。減重期間，餐與餐之間肚餓亦可以進食小量的水果、餅乾、小餐包或脫脂奶等相對低卡的食物。

自訂餐單有原則可循

不少減重人士都會依循餐單進食，想自行設計健康的減重餐單也有辦法，Kirby指可以參考食物金字塔的食物分類，於同一層或類別入面挑選不同的食材，組合出多元化又營養均衡的餐單來，比如說挑選蔬菜方面，不同色澤的菜蔬都蘊含豐富膳食纖維，但其微量營養素就各有不同，好似橙黃色蔬菜如南瓜、紅蘿蔔等，含豐富類胡蘿蔔素，進入身體後會變身維他命A，有助維持眼睛及皮膚的健康。而深綠色蔬菜如菠菜、西蘭花等剛含豐富鐵質。此外，粟米、薯仔、番薯類蔬菜就含豐富碘粉質，如加入餐單，就要適量減少飯量，以平衡整體的熱量。Kirby特別提醒大家，如果本身是長期病患者，飲食上的建議就需要諮詢醫生或營養師以策安全。

Kirby為OL女士及男士設計了一日餐單畀大家參考：

OL女生

早餐

脫脂奶咖啡1杯、原味貝果1個、花生醬2茶匙

午餐

黑椒煎雞扒（雞去皮6至8件雞）、魚湯黃芽白1碗、飯1碗

下午茶

香蕉1隻

晚餐

肉碎釀豆腐3件、三色椒炒肉片1碗、飯1碗

男士

早餐

脫脂奶1杯、方包2-3片、低脂芝士1片

午餐

白飯魚蒸肉餅（手掌心大）、蒜蓉粒炒椰菜1碗、飯1 1/3碗

下午茶

西瓜粒2碗+梳打餅1包

晚餐

西蘭花炒牛肉1碗、比目魚、飯1 1/3碗