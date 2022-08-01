周渝民夫妻被保險經紀詐騙　累計金額逾900萬港紙

台灣藝人周渝民（仔仔）同太太喻虹淵驚爆3千萬新台幣被私吞！今日（1日）有消息指，喻虹淵透過閨密馮瑤華仲介，幫屋企人買儲蓄保險，點知馮女卻因為自己資金缺口，藉口幫忙繳保費時，呃走喻虹淵共逾3447萬元新台幣（約900.30萬元港幣），台北地檢署調查後認為馮女涉犯詐欺取財罪，今將佢起訴，繼而令事件曝光！周渝民經理人公司低調回應：「我們一切交給律師、司法全權處理，感謝媒體的關心。」

仔仔同喻虹淵於2019年間，買下1個6年期嘅高額儲蓄保險，承辦嘅馮瑤華為保險經紀人，本身佢亦係喻虹淵閨密，最後由仔仔出面同馮女簽署合約，雙方約定保險費共分6期繳納，每期繳684萬多元新台幣（約178.67萬元港幣），由喻名下帳戶自動轉帳繳納。

點知馮利用喻虹淵信任，先後以鉅額轉帳會被查稅、可能被誤認洗黑錢、預繳有優惠等理由，直接向喻虹淵收取現金。直到2021年，保險公司通知缺繳訊息，馮女仲繼續騙稱公司帳務系統出問題，更着手收走該期保費，但係喻虹淵仍不斷收到催繳通知，直接詢問保險公司先發現，只有第1期有正常繳款，已經欠繳其他5期保費。

馮女到案後坦承有挪用保費，但否認詐欺，因保險公司人員證稱並冇提前繳費嘅優惠制度，檢察官調查後認定，馮女涉嫌先後5次以詐術騙取周渝民同喻虹淵保費，累計金額高達3447萬多元新台幣，以5個詐欺罪將馮女提起公訴，並請求法院宣告沒收馮女不法所得，發還被害人。