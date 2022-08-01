夏日水果種類繁多，除做成果汁和甜品等美食，臨近中秋節，也可以打造出果香十足的新款水果味月餅，水果的甜酸既增加口感，又能中和了月餅膩，今個中秋，或者無咁易食滯。

三倍果香

創新口味的月餅千變萬化，揀啱配搭會有意想不到的效果。LIFETASTIC 今年推出的朗月果香月餅，當中包括有士多啤梨玫瑰味，香甜果味和花香配合剛好。帶酸甜的杧果柚子味，清新而不膩，至於坊間少見的焙茶香蕉味，風味獨特。月餅配以日本和菓子桃山皮的做法，令質感更柔滑。由現時至8月31日，選購品牌月餅禮券預訂服務，銅級及非會員有約77折優惠，銀級及金級會員有約73折。（8月26日開始換領）

富口感果乾

除了新鮮水果，很多人都會揀選健康的果乾當零食。香洪瑞吉酒店在今個中秋，除有雙黃白蓮蓉和迷你陳皮紅豆月餅外，推出全新的迷你無花果果仁月餅，餡料內由鳳梨醬、核桃、杏仁、腰果、無花果乾、杏脯乾和紅莓乾，口感夠晒豐富。禮盒內備有心意卡，用來送禮可以直接傳情達意。由8月2日至8月15日選購，約有94折優惠。（8月2日開始換領）

開胃柑桔

受港人歡迎的奶黃月餅，相信大部分人都吃過，中環米芝蓮二星粵菜餐廳營致會館今年新推迷你酥皮柑桔奶黃月餅，鬆化的酥皮內加入柑桔餡料，清新的果香中和了奶黃餡的甜。由現時至8月26日有大量訂購早鳥優惠，如訂購10至19盒，約有9折優惠，訂購20盒或以上，約有85折。（8月27日開始換領）

日本蘋果入饌

提到台灣品牌微熱山丘，大家首先想到的就是鳳梨酥，品牌在今個中秋，推出新口味紅玉蘋果月餅，餡料選用日本青森縣紅玉蘋果和番薯，配桃山皮豆沙製月餅餅皮，酸甜有致，有指和傳統月餅相比，減少了65%卡路里，加番薯質感更細膩，表面的蘋果花紋有平安及祝福的意思。由現時至8月27日訂購6個裝，可享約87折優惠。（有現貨供應）