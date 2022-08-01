林欣彤開Show獲男友捧場好緊張　 陳國峰笑言：你哋仲係熱戀期啫！

歌手林欣彤（Mag）與陳國峰（Penny）今日（1日）一連兩場聯同香港業餘管弦樂團舉行《仲夏夜之韻》音樂會，於早午進行拜神儀式，Penny表示已準備妥當及有充分休息，Mag稱：「我為咗養好把聲同有最佳狀態，早排生日都冇慶祝，好多朋友同家人約我，我都推咗，等完咗呢個音樂會先補番。」但坦承有跟男友ONE PROMISE鼓手Anton慶祝，Mag說：「我同男友一齊打邊爐，但冇食辣。（男友送咩禮物？）冇，佢陪我就好好，我冇所謂，我覺得平時對我好重要啲。」她透露男友今晚會到現場支持她，但反而令她更緊張，因平時也不會在對方面前練歌。至於Penny的太太及大仔今明兩晚都會捧場，他笑言：「我明點解你會覺得尷尬，我已經過咗呢個階段，你哋仲係熱戀期啫！」Mag閃爆說：「咁希望我哋一世都係熱戀階段。」

另外，早前MIRROR演唱會發生意外，Mag指今次音樂不會有太花巧的舞台設計：「我哋同40幾位管弦樂團成員合作已經夠震撼。（發生咗MIRROR演唱會事故，你依家上台會唔會有陰影？）其實我每次著住高跟鞋企上升降台我都會驚，但作為藝人最重要準備好自己同信任其他人，希望傷者好番，大家從經驗中吸取教訓同埋希望搵到問題嘅源頭。」而Penny直言不會太過擔心，當上到台便會非常忘我，但亦希望傷者早日康復。