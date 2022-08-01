陳瀅忽然被周嘉洛摑　委屈眼濕濕：未試過畀男人打

緋聞情侶周嘉洛與陳瀅出席無綫劇集《痞子殿下》宣傳，席間播出眾參演的拍攝花絮，前者透露開拍初期拍攝簡單其擘大眼戲份拍足3個鐘，自嘲當時拍到懷疑人生，曾反問自己是否需要重返《愛．回家》劇組操練演技。陳瀅就爆料指一場原定嘉洛借位掌摑她的戲份，沒料正式埋位時，嘉洛出盡力掌摑她，令其反應不切，頓時眼濕濕。

首演男一的嘉洛，還孭飛唱主題曲，受訪時面紅紅，笑指聽到自己的歌聲感尷尬，陳瀅呷醋指曾向監製自薦，可惜被「彈鐘」。談到該場被掌摑戲份，陳瀅表示：「本來諗住就住打或者避鏡頭嘅，點知佢真係打落嚟，不過自從佢打完我嗰巴，我喺劇入面成日打佢都冇所謂，我未試過畀男人打，但嗰吓我真係出咗戲。（當時唔還手？）因為當時唔係好熟，如果熟咗之後拍，我會打番佢之後先再拍。」

嘉洛亦表示當時有向陳瀅道歉，更指從來未打過女人，反而試過太眼瞓而打醒自己，陳瀅亦笑指嘉洛試過於化妝間太疲倦睡着，劇組出動3個同事服侍他：「一個負責托住佢個頭，一個幫佢整頭，一個化妝，我拍晒片㗎！」談到同劇的朱敏瀚（朱仔）甩拖，嘉洛透露日前出席活動後，即於群組相約陳瀅、JW及朱仔，聚會兼開解對方。