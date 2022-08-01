靈感煮意︰【純素×減麵粉】依然香軟棉花小餐包
2022年08月01日 16:00
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偶然見到網民問：「為何做麵包要加雞蛋？」原因是，蛋黃可幫助麵包膨脹更高和軟熟，蛋白可令麵包表面更脆，所以，雞蛋適合用在短時間發酵的麵包裏。不過，如果身體對雞蛋過敏，可以用甚麼代替？今集的《靈感煮意》，我將會教大家用一款食材去做出純素小餐包，不用蛋奶之餘，更可減少麵粉的分量！立即上on.cc收看這一集，跟着做，明天早餐搞掂！
材料（9個，8 x 8 寸焗盤）
湯種
無漂高筋麵粉 20克
室溫水 50克
全脂牛奶或植物奶 50克
麵糰
無漂高筋麵粉 20克
已熟焗薯 100克
速發酵母 5克
自選糖 20克
海鹽 2克
全脂牛奶或植物奶 10-30克（節目中我加了13克）
淡味橄欖油／椰子油／牛油 25克
焗前表面
全脂牛奶或植物奶 2茶匙
楓糖漿 4茶匙
焗後表面
楓糖漿 1湯匙
椰子油／牛油 1茶匙
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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