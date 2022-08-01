靈感煮意︰【純素×減麵粉】依然香軟棉花小餐包

2022年08月01日 16:00
  • 東網電視
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    偶然見到網民問：「為何做麵包要加雞蛋？」原因是，蛋黃可幫助麵包膨脹更高和軟熟，蛋白可令麵包表面更脆，所以，雞蛋適合用在短時間發酵的麵包裏。不過，如果身體對雞蛋過敏，可以用甚麼代替？今集的《靈感煮意》，我將會教大家用一款食材去做出純素小餐包，不用蛋奶之餘，更可減少麵粉的分量！立即上on.cc收看這一集，跟着做，明天早餐搞掂！
    材料（9個，8 x 8 寸焗盤）
    湯種
    無漂高筋麵粉　20克
    室溫水　50克
    全脂牛奶或植物奶　50克
    麵糰
    無漂高筋麵粉　20克
    已熟焗薯　100克
    速發酵母　5克
    自選糖　20克
    海鹽　2克
    全脂牛奶或植物奶　10-30克（節目中我加了13克）
    淡味橄欖油／椰子油／牛油　25克
    焗前表面
    全脂牛奶或植物奶　2茶匙
    楓糖漿　4茶匙
    焗後表面
    楓糖漿　1湯匙
    椰子油／牛油　1茶匙
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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