林明禎跑樓梯Keep Fit　繼續瘋狂操肌！

女神林明禎今午（1日）出席運動品牌活動，與香港田徑代表梁筠宜及李康傑等同場，更即場「一顯身手」脂肪運動姿勢，透露自己經常於住所附近跑樓梯，繼續瘋狂操肌！身材Fit爆的明禎竟指自己「仍有進步空間」：「因為即將要拍廣告，要穿短褲及比較顯身材，所以我覺得跑樓梯效果明顯。（不太膝頭蓋受傷嗎？）擔心，媽媽亦叫我小心點。（滿意目前的身形嗎？）覺得可以再Fit，尤其下半身。」

問到明禎會否考慮接拍內衣廣告，她未有「封底線」說：「最緊要是我喜歡的品牌，喜歡的可以考慮。（以前拍過嗎？）有，在台灣突然就接了，當時急於與經理人公司及客戶溝通，最後披上外衣拍攝。（當時心理關口很大？）超級，還是有一點不自在。（那麼拍戲可會性感一些？）主要是看劇情及周遭環境，要全方位考慮。（哪位男神覺得可以一試？）這個事前要談得好才成。（誰比較想合作？）發哥（周潤發）及軒公（張敬軒）。」至於接下來的工作，她坦言因工作證關係，稍後要飛台灣一轉續期：「要隔離，所以起碼要逗留半個月，返來香港預算9、10月開電影，不過一切還在洽談中，很初步。」

提到MIRROR演唱會意外，她說：「有留意報道，真的很震驚，希望大家繼續祈禱，傷者早日康復，大家少一點指摘，多一點同理心。（軒公出錢又出力幫MIRROR？）看到前輩出力，或者分享自己的觀點，是很好的影響，有時候我也希望自己為社會出力，讓更多人開心。」