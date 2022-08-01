MIRROR騷事故︱張敬軒親認組織臨時義工團：份內之事

人氣男團MIRROR紅館發生嚴重事故，有指12子大受打擊即時停工，更有傳歌手張敬軒伸出援手，花費6位數包下酒店房畀佢哋避靜，又聯同Ian聘請專家顧問團隊，為今次演出的舞蹈員提供心理輔導及支援。事後張敬軒於社交網發文回應，坦言自己只係作為行業嘅一份子略盡綿力：「行業之內發生重大事故，無論身處任何崗位範疇，提供能力所及之協助本來就是份內之事。」他又交代原來除組織心理輔導顧問團隊外，事發後翌日已立即聯絡主辦單位：「翌日我和演唱會舞蹈統籌僅協助主辦單位代為安排其他場地需要和配套，並組織臨時義工團隊（由行業內資深幕後人員、以及Mirror成員代表組成）支援交通及人力資源方面的需要，隨後聯絡專業輔導顧問義工團隊向各位演職員無償提供心理輔導和情緒支援。過程當中一切盡是team work。」

他續指：「各項善後工作都在進行當中，而各個表演單位都將面臨漫長的身體、情緒康復和自我調整的旅程，希望各界朋友給傷者及各受影響人士予更多空間，令他們在這段艱難的時候可以得到最大程度的壓力排解和舒緩。希望大家把熱切的關心和慰問化為內心的祝福和祈禱，讓他們毫無掛慮地得到治療和康復。願平安、醫治和祝福與各位同在。」