「杞子」Kylie C.晒肩應援　撐前手球港隊成員BrianBond出戰模界

新一代宅男女神Kylie C.（鄭杞瑤）在ViuTV節目《戀愛Staycation》引起熱話，然而她本來是行為治療師，直至去年參加《ACE TALENT演藝模特兒大賽》得獎後，加入「美容教主」唐安麒旗下入行。日前大賽進行準決賽，Kylie C.和同門的C Lam親到現場觀賽，並為去年演藝組季軍的BrianBond（林灝邦）打氣應援！今次賽制如韓國的選秀騷一樣設「回歸制」，BrianBond是次挑戰模特兒組，而模特兒組得獎者今年9月有機會到韓國參賽。

現年24歲、身高達188厘米的BrianBond，在香港理工大學工商管理系畢業，而他更是前香港手球代表隊成員，曾代表香港出戰亞洲青年運動會。為在今次大賽發揮更好的表現，在過去一年針對身形及外表下了不少苦功，除了密集式接受療程改善皮膚狀態外，更以跑步、健身及打泰拳等方法來提升體能，打造成爆肌男操出一副鋼條型身材。

身為首席評審的唐安麒，盛讚BrianBond夠型格魅力及有名模風範，比以前脫胎換骨外，對於演藝組的參賽者張加妮及Ailee C（趙諾妍）同樣令評判留下深刻印象，指張加妮聲線甜美，而Ailee C 猶如「港版Gabee」，舞技的爆炸力跟韓國爆紅舞者Gabee一樣震懾全場。Kylie C.說BrianBond狀態大勇有王者回歸姿態外，對於另一位參賽者、本職是的士司機的徐添寶（TimTim）印象深刻，因之前有收看對方的網上直播。另外，說到在《戀愛Staycation》中和多名單身男女共同生活，在節目中被稱呼為「杞子」的Kylie C.說拍攝過程增強社交能力，笑言自己不太懂打開話題，性格較被動。