獎門人︱JW連老友都冇情　擺陳瀅緋聞上枱

無綫節目《開心無敵獎門人》載譽歸來，由「獎門人」曾志偉帶領「元祖獎老」錢嘉樂、阮兆祥，以及「新獎老」麥美恩、程浩駿、吳嘉儀擔任主持。昨晚節目首播，請來《痞子殿下》的演員周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW（王灝兒）組成「痞子殿下隊」，而「歌星隊」則有陳奐仁、Eric Kwok（郭偉亮）、連詩雅、及姜麗文。

在「開心無敵爆波波」環節中，陳奐仁表現最為出色，化身「飛天仁」的他Solo上陣連還爆3波，甚有肉地的他原來身手相當敏捷，只用了5秒便完成任務。而「痞子殿下隊」則派出大隻仔朱敏瀚應戰，周身肌肉的他原來得個殼，要用足14秒才完成任務。

「開心無敵大電視」環節同樣精彩，JW玩遊戲時非常肉緊，當拍檔張頴康口快快講錯嘢時，JW即露出勞氣樣兼推了他一下。而陳瀅則成為攻擊目標，當大電視出現「方力申」時，JW直指陳瀅說：「你上次同佢。」曾與方力申傳緋聞的陳瀅即時「扮傻」，要其他隊友幫手答，一波未平一波又起，當大電視出現「緋聞情侶」時，表現進擊的JW老友都冇情講，直接將周嘉洛、陳瀅緋聞擺上枱，連環被攻擊的陳瀅表現無奈，場面搞笑。